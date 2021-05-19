Beş yüz TL ödeniyor üst limit 1.750! Kart alışverişine de 200 TL'lik bonus! SSK-Bağ-Kur emeklisine yeni fırsatlar

Emekliler bu yılın ilk emekli bayram ikramiyesini bu ayın ilk günlerinde ceplerine koydu. Ayrıca bir buçuk ay sonra yani 5 Temmuz Pazartesi günü emeklilerin yeni zamlı maaşları belli olacak. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar bin 750 liraya kadar çıkıyor. Başvuru yapmamış olanlar ise bankaların ek avantajları konusundaki detayları öğrenmek istiyor.

19.05.2021 21:52 - Son Güncelleme: 19.05.2021 21:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





