Beş yüz TL ödeniyor üst limit 1.750! Kart alışverişine de 200 TL'lik bonus! SSK-Bağ-Kur emeklisine yeni fırsatlar
Emekliler bu yılın ilk emekli bayram ikramiyesini bu ayın ilk günlerinde ceplerine koydu. Ayrıca bir buçuk ay sonra yani 5 Temmuz Pazartesi günü emeklilerin yeni zamlı maaşları belli olacak. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar bin 750 liraya kadar çıkıyor. Başvuru yapmamış olanlar ise bankaların ek avantajları konusundaki detayları öğrenmek istiyor.
Beş yüz TL ödeniyor üst limit 1.750! Kart alışverişine de 200 TL'lik bonus! SSK-Bağ-Kur emeklisine yeni fırsatlar sunuldu. Bu ay ilk bayram ikramiyesini alan emekliler şimdi diğer yandan da Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla bekliyor. Bu süreçte taahüt süresi dolan emekliler promosyon imkanları hakkında da haberdar olmak istiyor. Henüz banka tercihini yapmamış olanlara çeşitli teklifler sunuluyor. Promosyonda ödemeler 1.750 liraya kadar ulaşıyor ve yanında sunulan ek imkanlar dikkat çekti.