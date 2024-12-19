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20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

Ocak zammı adım adım yaklaşırken, anketler memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 12'lik, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16'lık oranın aşılacağını gösteriyor. Ayrıca ek artışlar da masaya yatırılacak. Peki memurların, emeklilerin Ocak zammı anketlere göre ne kadar olacak? Refah payı ve taban artışı gelir mi?

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 07:08
20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

Ocak ayı yaklaşırken, yaklaşık 20 milyon memur ve emekli zam oranını merakla beklemeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayı başında açıklanacak enflasyon verileri 2025 yılının ilk zammını ortaya koyacak.

20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

Aralık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak 2024'ün ikinci 6 aylık TÜFE verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 6'lık artışına eklenecek farkı gösterecek.

20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

ANKETLERDEN NE ÇIKTI?
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu, bu da yüzde 14.57 olarak gerçekleşti. Bu orana göre 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.57, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10.40 zam oranı oluştu. Artış merakla beklenirken, anketler ipucu veriyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Aralık ayı enflasyonu yüzde 1.67 olarak tahmin edildi.

20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

Buna göre 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.48 çıkacak. Memurların ve emeklilerinin Ocak artışı ise yüzde 12.24'ü bulacak. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı son ankette de 2024 enflasyonu beklentisi yüzde 45.07 seviyesinde gerçekleşti.

20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

Bu ankete göre zam oranı; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16.31, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 12.08 olacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin son anketinde ise 2024 yılı enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.20 olarak tespit edildi.

20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

Buna göre Ocak artışı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16.41 memurlar ve emeklilerinde yüzde 12.18 olarak bekleniyor.

20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

2 MODEL MASADA
Anketlere göre zam oranının memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 12'yi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16'yı aşması beklenirken, bu artışın refah payı ile yükseltilip yükseltilmeyeceği de merakla bekleniyor.

20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

Bu konudaki karar Ocak ayında verilecek. Bir karar da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığı için alınacak. Halen 12 bin 500 lira olan en düşük ödemenin artırılması masaya yatırılacak.

20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

Taban aylığın Ocak zammıyla aynı oranda artırılması üzerinde duruluyor. Anketteki tahminlere göre bu tutar 14 bin 500 lira seviyesinde olacak. Artış daha fazla olursa, örneğin yüzde 20'yi bulursa bu durumda 15 bin lirayı bulacak.

20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

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