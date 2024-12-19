20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada

Ocak ayı yaklaşırken, yaklaşık 20 milyon memur ve emekli zam oranını merakla beklemeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayı başında açıklanacak enflasyon verileri 2025 yılının ilk zammını ortaya koyacak.

Aralık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak 2024'ün ikinci 6 aylık TÜFE verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 6'lık artışına eklenecek farkı gösterecek.

ANKETLERDEN NE ÇIKTI?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu, bu da yüzde 14.57 olarak gerçekleşti. Bu orana göre 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.57, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10.40 zam oranı oluştu. Artış merakla beklenirken, anketler ipucu veriyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Aralık ayı enflasyonu yüzde 1.67 olarak tahmin edildi.

Buna göre 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.48 çıkacak. Memurların ve emeklilerinin Ocak artışı ise yüzde 12.24'ü bulacak. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı son ankette de 2024 enflasyonu beklentisi yüzde 45.07 seviyesinde gerçekleşti.