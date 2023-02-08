Çarşamba günü geldi yeni ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı! Az evvel yayımlandı en az 100 TL alışverişe 30 TL! Ayçiçek yağı, mercimek, hamburger...
ŞOK güncel 8-14 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta 124 üründe indirim başladı. Az tuzlu salamura zeytin 40,95, kırmızı mercimek 20,95, Colgate 360 black diş fırçası 23 TL, Sensodyne tam koruma ve beyazlık 24 TL, kadın peluş panduf 79,95, Schwartz profesyonel saç kesme makinesi 249,90, Awox Ligero dik soba 299 TL, 5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 1199 TL'ye düştü. İşte ŞOK güncel 8-14 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTESİ...
ŞOK'ta bu hafta peş peşe kampanyalar başladı. ŞOK üyelerine özel Superfresh pizza ürünlerinde 100 tl ve üzeri alışverişine 30 TL ŞOK cüzdanına yükleniyor. Yapılan açıklamada, ''Cepte Şok uygulaması ve Şok Mağaza QR kod ile yapılacak 100 TL ve üzeri Superfresh markalı pizza ürün alışverişine 30 TL Şok cüzdana yüklenecektir. Kampanya 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerlidir. denildi. İşte güncel aktüel ürünleri ve kampanyanın detayları...
Kampanya dahilindeki ürünler; Superfresh Pizza Tost 250 Grx12, Superfresh Pizza Tost Cheddarlı 250 Grx12, Superfresh Pizza King 4ʼlü 780 Grx4, Superfresh Pizza 600 Grx6 Cheddar Mantar, Superfresh Gurme Pizza 400 Gr. Şok kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanya mağaza stoklarıyla sınırlıdır.