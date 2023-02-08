Çarşamba günü geldi yeni ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı! Az evvel yayımlandı en az 100 TL alışverişe 30 TL! Ayçiçek yağı, mercimek, hamburger...

ŞOK'ta bu hafta peş peşe kampanyalar başladı. ŞOK üyelerine özel Superfresh pizza ürünlerinde 100 tl ve üzeri alışverişine 30 TL ŞOK cüzdanına yükleniyor. Yapılan açıklamada, ''Cepte Şok uygulaması ve Şok Mağaza QR kod ile yapılacak 100 TL ve üzeri Superfresh markalı pizza ürün alışverişine 30 TL Şok cüzdana yüklenecektir. Kampanya 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerlidir. denildi. İşte güncel aktüel ürünleri ve kampanyanın detayları...