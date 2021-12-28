CarrefourSA yılbaşı sepetini yayınladı! İster koli ister sepet 130 TL altında satılıyor! İçerisindeki çok ucuza yiyecek ve içecekler...
Yeni yıla az bir süre kala marketlerin yılbaşı sepetlerinin fiyatları merak konusu oldu. Her yıl zincir marketler yılbaşına özel yiyecek ve içeçek sepeti hazırlıyor. Tek tek almaktansa sepet olarak alıp Zincir marketlerin yılbaşı sepetleri tek tek açıklanıyor. CarrefourSA yılbaşı sepetini yayınladı. Neler yokki aburcuburlar, içecekler... CarrefourSA'dan yapılan duyuruda, ''Ürün fiyat ve kampanyalarımız mağaza lokasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.'' uyarısı yapıldı. CarrefourSA 2022 yılbaşına özel iki ayrı sepet hazırlandı. İki sepet arasında fiyat farkı da bulunuyor. İşte yılbaşı sepetindeki ürünler...
Yılbaşını sevdikleriyle geçirecek olan vatandaşlar gecenin olmazsa olmazı yiyecek ve içeçekleri zincir marketlerden sepet ya da koli şeklinde alıyor. Her yıl marketler tarafından yılbaşı sepeti ve ya kolisi hazırlanıyor ve satışa çıkarılıyor. Bu sepet/koliler içerisinde cipsi, çikolata, kola, meyve suyu, soda, sakız, limonata gibi yiyecek ve içeçekler yer alıyor. CarrefourSa da harkete geçti ve 2022 yılbaşına özel hem sepet hem de koli hazırladı hem de 130 TL altında fiyata satılıyor. İşte detaylar...
CARREFOUR YILBAŞI SEPETİ YAYINLANDI MI?
CarrefourSa beklenen yılbaşı kolisi ve sepetini yayınladı. Peki içinde neler var?
CarrefourSa yılbaşı sepetinin fiyatı 199,90 TL olarak belirlendi.
Lays Klasık Super Boy Patates Cipsi 107 Gr
Ruffles Tayland Usulü Süper Boy Patates Cipsi 107 Gr
Doritos Meksika Usulü Süper Boy Mısır Cipsi 107 Gr
Çerezza Pop Corn Aile Boy 72 Gr Patlamış Mısır
Bahçeden Ortaya Karışık Klasik Kuruyemiş 180G
Antepfıstığı 150 Gr
Ülker Napoliten 33Gr
Ülker Çikolatalı Gofret Extra Sütlü Fındıklı 45 Gr
Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5 Gr
Eti Canga Gold 45 Gr
Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 Gr
Ülker Kare Çikolata Üzümlü/Fındıklı/Sütlü 65 Gr
Toblerone 100 Gr Çikolata
7 Days Kruvasan Kakao Kremalı 72 Gr
Avşar Doğal Maden Suyu 200 Ml Cam
Avşar C Plus Karadut & Frenk Üzümü 200 Ml
Burn Gold 250 Ml Kutu Enerji İçeceği
Doğanay Acılı Şalgam Pet 300 Ml
Fusetea Seftali 1Lt Soğuk Çay
Cappy Vişneli İçecek 1 Lt Tetra
Cappy Serin Limonata 1Lt Pet
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
Fanta Portakal 1 Lt Pet
Schweppes Tonik 1 Lt Pet
Dogadan Yesıl Cay 20'Li
Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 Gr
Jacobs 3Ü1 Arada Kahve 10'Lu Paket
Knorr Noodle Tavuk Çeşnili 66 Gr
Knorr Noodle Acılı Domatesli 67 Gr
Olıps Mını Mınts Nane 12,5 Gr
First Sensation Karpuz 27 Gr
Daha hesaplısını isteyenler için de yılbaşı kolisi hazırlandı. Bu kolinin fiyatı da 129,90 TL olarak belirlendi.
Lays Klasık Super Boy Patates Cipsi 107 Gr
Ruffles Tayland Usulü Süper Boy Patates Cipsi 107 Gr
Doritos Meksika Usulü Süper Boy Mısır Cipsi 107 Gr
Çerezza Pop Corn Aile Boy 72 Gr Patlamış Mısır
Bahçeden Ortaya Karışık Klasik Kuruyemiş 180G
Ülker Napoliten 33Gr
Ülker Çikolatalı Gofret Extra Sütlü Fındıklı 45 Gr
Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5 Gr
Eti Canga Gold 45 Gr
Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 Gr
Ülker Kare Çikolata Üzümlü/Fındıklı/Sütlü 65 Gr
Toblerone 100 Gr Çikolata
7 Days Kruvasan Kakao Kremalı 72 Gr
Avşar Doğal Maden Suyu 200 Ml Cam
Avşar C Plus Karadut & Frenk Üzümü 200 Ml
Burn Gold 250 Ml Kutu Enerji İçeceği
Doğanay Acılı Şalgam Pet 300 Ml
Fusetea Seftali 1Lt Soğuk Çay
Cappy Vişneli İçecek 1 Lt Tetra
Cappy Serin Limonata 1Lt Pet
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
Fanta Portakal 1 Lt Pet
Schweppes Tonik 1 Lt Pet
Dogadan Yesıl Cay 20'Li
Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 Gr
Jacobs 3Ü1 Arada Kahve 10'Lu Paket
Knorr Noodle Tavuk Çeşnili 66 Gr
Olıps Mını Mınts Nane 12,5 Gr
First Sensation Karpuz 27 Gr