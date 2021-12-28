CarrefourSA yılbaşı sepetini yayınladı! İster koli ister sepet 130 TL altında satılıyor! İçerisindeki çok ucuza yiyecek ve içecekler...

Yılbaşını sevdikleriyle geçirecek olan vatandaşlar gecenin olmazsa olmazı yiyecek ve içeçekleri zincir marketlerden sepet ya da koli şeklinde alıyor. Her yıl marketler tarafından yılbaşı sepeti ve ya kolisi hazırlanıyor ve satışa çıkarılıyor. Bu sepet/koliler içerisinde cipsi, çikolata, kola, meyve suyu, soda, sakız, limonata gibi yiyecek ve içeçekler yer alıyor. CarrefourSa da harkete geçti ve 2022 yılbaşına özel hem sepet hem de koli hazırladı hem de 130 TL altında fiyata satılıyor. İşte detaylar...