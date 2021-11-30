Carrefoursa marketlerde dikkat çeken indirimler için son 3 gün! Carrefoursa’da zeytinyağında %30 indirim sizleri bekliyor!

En çok ziyaret edilen marketlerden Carrefoursa'larda belirli tarihlerde indirimler vatandaşlara sunuluyor. 2 Aralık'ta sona erecek olan kampanyalar için son 3 gün kaldı ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Farklı kategorilerden pek çok üründe uygun fiyat yer alırken özellikle temel gıda ihtiyaçlarından zeytinyağlarındaki indirim fırsatları ön plana çıkıyor. Zeytinyağında %30'a varan indirimi yakalamak için Carrefoursa şubelerini ziyaret edebilir ya da online alışveriş yapabilirsiniz. Sizler için güncel Carrefoursa kataloğu derledik.