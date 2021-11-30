Carrefoursa marketlerde dikkat çeken indirimler için son 3 gün! Carrefoursa'da zeytinyağında %30 indirim sizleri bekliyor!
Evinin ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler aynı zamanda kaliteli ürün de almak istiyor ve en çok ziyaret edilen marketlerin güncel kataloglarını inceliyor. Carrefoursa marketlerde binlerce üründe yüksek oranlı indirimler sizleri bekliyor. Temel gıda ürünlerinden zeytinyağı ve ayçiçek yağındaki indirimleri yakından takip ediliyor ve zeytinyağında %30 indirim yoğun ilgi görmeye başladı. 2 Aralık'ta sonra erecek olan kampanyaları yakalamak isteyenler için Carrefoursa güncel kataloğunda yer alan ürünleri haberimizde derledik. Siz de inceleyerek sonrasında Carrefoursa şubelerini ziyaret edebilirsiniz.
30.11.2021 10:41
- Son Güncelleme: 30.11.2021 10:41
En çok ziyaret edilen marketlerden Carrefoursa'larda belirli tarihlerde indirimler vatandaşlara sunuluyor. 2 Aralık'ta sona erecek olan kampanyalar için son 3 gün kaldı ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Farklı kategorilerden pek çok üründe uygun fiyat yer alırken özellikle temel gıda ihtiyaçlarından zeytinyağlarındaki indirim fırsatları ön plana çıkıyor. Zeytinyağında %30'a varan indirimi yakalamak için Carrefoursa şubelerini ziyaret edebilir ya da online alışveriş yapabilirsiniz. Sizler için güncel Carrefoursa kataloğu derledik.