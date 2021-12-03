Carrefoursa indirimlerinde yılbaşına özel fırsatlar! Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda ısıtıcı, televizyon, beyaz eşya…
En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biir olan Carrefoursa indirimlerinde yılbaşına özel fırsatlar sizleri bekliyor. Yeni yıla özel bütçeye uygun fiyatlar içinizi ısıtırken bütçenizi serinletecek. Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda ısıtıcı, televizyon, beyaz eşya seçeneklerin yanı sıra gıda, kişisel bakım, temizlik, bebek ürünleri gibi seçenekler de yer alıyor. Yılbaşı sofranız için kalabalığınıza göre pişirilmiş hindi siparişi de verebilirsiniz. İşte Carrefoursa şubelerinde yeni yılbaşına özel ürün seçenekleri!
03.12.2021 18:05
- Son Güncelleme: 03.12.2021 18:05
Carrefoursa şubelerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar güncel hangi kampanyaların olduğunu merak ediyor. 3-18 Aralık tarihleri arasında satışa sunulacak olan birçok kategoriden ürün evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatla almanızı sağlayacak. Carrefoursa marketlere gitmeden önce alacaklarınızı belirlemek ve liste yapmak isterseniz haberimizden güncel kataloğu inceleyebilirsiniz. Yeni yıla özel birçok indirim Carrefoursa'larda sizleri bekliyor olacak.