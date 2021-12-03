Carrefoursa indirimlerinde yılbaşına özel fırsatlar! Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda ısıtıcı, televizyon, beyaz eşya…

Carrefoursa şubelerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar güncel hangi kampanyaların olduğunu merak ediyor. 3-18 Aralık tarihleri arasında satışa sunulacak olan birçok kategoriden ürün evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatla almanızı sağlayacak. Carrefoursa marketlere gitmeden önce alacaklarınızı belirlemek ve liste yapmak isterseniz haberimizden güncel kataloğu inceleyebilirsiniz. Yeni yıla özel birçok indirim Carrefoursa'larda sizleri bekliyor olacak.