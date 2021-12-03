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Haberler Ekonomi Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Artış oranı %30'u geçecek: Vergi destekleriyle rakam yükselecek

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Artış oranı %30'u geçecek: Vergi destekleriyle rakam yükselecek

1 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 ve 9 Aralık'ta iki toplantıyla tamamlanacak. Ancak açıklanan Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

FARUK ERDEM
Takvim
03.12.2021 18:15 - Son Güncelleme: 03.12.2021 19:04
Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Artış oranı %30’u geçecek: Vergi destekleriyle rakam yükselecek

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon rakamları asgari ücretin belirlenmesini bekleyen işçileri de ilgilendiriyor.

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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Artış oranı %30’u geçecek: Vergi destekleriyle rakam yükselecek

Kasım'da yıllık enflasyonun yüzde 21,31 ve 5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 oranında çıkmasının ardından asgari ücret pazarlıklarında da yeni bir gelişme yaşandı.

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Artış oranı %30’u geçecek: Vergi destekleriyle rakam yükselecek

Bu güne kadar enflasyon oranının üzerinde refah payı ile birlikte belirlenen asgari ücret için yıl sonu enflasyonun yapılacak 7-8 puanlık refah payı ile birlikte artış oranı yüzde 30'u geçebilecek.

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Artış oranı %30’u geçecek: Vergi destekleriyle rakam yükselecek

Bu da destekler dışında asgari ücretin netinin 3.900 liraya ulaşarak 4 bin liraya yaklaşması anlamına gelecek.

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Artış oranı %30’u geçecek: Vergi destekleriyle rakam yükselecek

Zaten yeniden değerleme oranında yani yüzde 36.2 olarak yapılan bir artış ile net asgari ücret 3.850 lirayı buluyor.

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