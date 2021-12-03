Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Artış oranı %30'u geçecek: Vergi destekleriyle rakam yükselecek
1 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 ve 9 Aralık'ta iki toplantıyla tamamlanacak. Ancak açıklanan Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
03.12.2021 18:15
- Son Güncelleme: 03.12.2021 19:04
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon rakamları asgari ücretin belirlenmesini bekleyen işçileri de ilgilendiriyor.
Kasım'da yıllık enflasyonun yüzde 21,31 ve 5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 oranında çıkmasının ardından asgari ücret pazarlıklarında da yeni bir gelişme yaşandı.
Bu güne kadar enflasyon oranının üzerinde refah payı ile birlikte belirlenen asgari ücret için yıl sonu enflasyonun yapılacak 7-8 puanlık refah payı ile birlikte artış oranı yüzde 30'u geçebilecek.
Bu da destekler dışında asgari ücretin netinin 3.900 liraya ulaşarak 4 bin liraya yaklaşması anlamına gelecek.
Zaten yeniden değerleme oranında yani yüzde 36.2 olarak yapılan bir artış ile net asgari ücret 3.850 lirayı buluyor.