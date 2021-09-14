5 gün içinde başvuru yapabilirsiniz | İŞKUR’dan 18 - 30 yaş arası personel alımı yapılıyor! İşte müracaat şartları ve kadro dağılımı!

Türkiye İş Kurumu tarafından eylül ayında işçi alımları sürüyor. Türkiyenin birçok yerinde işçi ve işverini buluşturan İŞKUR'un yayınladığı ilanlar vatandaşlar tarafından sıkı takibe alınıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayınlanan Pamukkale Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Hizmetleri alımı vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Kadroya 12 kişilik personel alımı yapılacağını duyuran kurum en az önlisans en çok lisans mezunu şartı arıyor. 18 - 30 yaş arası alınacak personellerde erkek ve kadınlar için başvuru şartları tek tek paylaşıldı. İşte İŞKUR güncel personel alım ilanları 2021!