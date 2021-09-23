Vav TV İzle
Haberler Ekonomi BİM ve Migros personel alımı başvuru şartları neler? BİM ve Migros iş ilanları ve başvuru ekranı! Maaşlar ne kadar?

BİM ve Migros personel alımı başvuru şartları neler? BİM ve Migros iş ilanları ve başvuru ekranı! Maaşlar ne kadar?

Marketlerde kariyer hedefleyen vatandaşlar BİM ve Migros iş ilanları ve başvuru ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor ve sıklıkla araştırmalar yapılıyor. Peki ilanlar nereden yayınlanıyor ve başvurular nasıl yapılıyor? BİM ve Migros personel alımı başvuru şartları neler? Maaşlar kaç TL? Kadroya göre değişmekle birlikte lise, önlisans, lisans eğitim şartları istenenler arasında yer alıyor. BİM ve Migros personel alımı ilanlarına başvurmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

23.09.2021 08:56 - Son Güncelleme: 23.09.2021 08:56
BİM ve Migros personel alımı başvuru şartları neler? BİM ve Migros iş ilanları ve başvuru ekranı! Maaşlar ne kadar?

Marketlerde kariyer hedefleyenler BİM ve Migros iş ilanları ve başvuru ekranı araştırmalarını hızlandırdı. Sıklıkla ziyaret edilen marketler zincirlerinden BİM ve Migros'un güncel işe alım ilanlarının hangileri olduğu, hangi kadrolara istihdam yapılacağı ve istenen nitelikler ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki BİM ve Migros personel alımı başvuru şartları neler? Maaşlar kaç TL? BİM ve Migros'larda kariyerini sürdürmek isteyenlerin merakla araştırdığı bilgiler haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM ve Migros personel alımı başvuru şartları neler? BİM ve Migros iş ilanları ve başvuru ekranı! Maaşlar ne kadar?

İŞKUR BİM PERSONEL ALIMI 2021! İŞTE BİM MAAŞI, İŞ BAŞVURUSU ŞARTLARI VE FORMU

BİM bünyesinde istihdam edilmek üzere personel arandığı alanlar şu şekildedir: satış danışmanı, manav, kasiyer, reyon görevlisi, beden işçisi, beden işçisi (engelli) perakende satış elemanı ve depo işçisi.

BİM ve Migros personel alımı başvuru şartları neler? BİM ve Migros iş ilanları ve başvuru ekranı! Maaşlar ne kadar?

Başvuru yapan adayların, talep edilen çalışan profiline uygun olup olmaması dikkate alınacak. Peki BİM personel alımı şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

BİM ve Migros personel alımı başvuru şartları neler? BİM ve Migros iş ilanları ve başvuru ekranı! Maaşlar ne kadar?

En az İlköğretim Mezunu olmak,
Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,
Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.

BİM ve Migros personel alımı başvuru şartları neler? BİM ve Migros iş ilanları ve başvuru ekranı! Maaşlar ne kadar?

EN AZ 3 BİN 500 TL MAAŞ

BİM'de çalışan personellere en az 3 bin 500 TL maaş ödeniyor. Maaşın yanında yemek, yol parası, mesai ve prim ücreti gibi imkanlar da sağlanıyor.

SON DAKİKA