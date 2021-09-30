Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 30 Eylül! Carrefoursa marketlerde neler var? Beyaz eşya, gıda, teknolojik ürünler…

Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 30 Eylül yani bugün itibariyle başladı ve 13 Ekim tarihine kadar devam edecek fırsatlar sunuyor. Vatandaşlar heyecanla araştırma yaparken bir yandan da kataloğu inceleyerek alacaklarını belirlemek, liste yapmak istiyor. Peki güncel olarak Carrefoursa marketlerde neler var? Kuruyemişlerden kahvaltılıklara, küçük ev aletlerinden telefona, mutfak ekipmanlarından tekstile varan binlerce seçenekleri Carrefoursa'da uygun fiyatla bulabilirsiniz.