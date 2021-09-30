Küçük esnaf artık 1 kuruş bile vergi ödemeyecek. Cirosu 240 bin altında olan terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane gibi esnafları ilgilendiriyor. Vergi düzenlemesi için harekete geçildi. Vergi muafiyeti getiren kanun teklifi hazırlanıyor. 56 maddeden oluşan teklif 900 bine yakın küçük esnafın yüzünü güldürecek. Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli değişiklikler yapılacak.