Küçük esnaf artık 1 kuruş bile vergi ödemeyecek! Cirosu 240 bin altında olan terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane...
Tüm küçük esnafı sevindirecek vergi muafiyeti de içeren önemli bir kanun teklifi hazırlanıyor. Buna göre cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaf vergiden muaf olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, ekonomik düzenlemeleri içeren 56 maddelik kanun teklifi hakkında "Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti olacak. Cirosu 240 bin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak." dedi. Söz konusu teklif ile birlikte terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane gibi küçük çapta dükkanı olan esnaflar rahat bir nefes alacak. Peki kanun teklifi ne zaman yürürlüğe girecek? Teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
Küçük esnaf artık 1 kuruş bile vergi ödemeyecek. Cirosu 240 bin altında olan terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane gibi esnafları ilgilendiriyor. Vergi düzenlemesi için harekete geçildi. Vergi muafiyeti getiren kanun teklifi hazırlanıyor. 56 maddeden oluşan teklif 900 bine yakın küçük esnafın yüzünü güldürecek. Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli değişiklikler yapılacak.
Zaten zincir marketler ile mücadele eden ve ekonomik zorluk çeken küçük esnafın omzundaki vergi yükünün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
TARİH NETLEŞİYOR!
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesine taşıdığı vergi düzenlemesine ilişkin " Terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane gibi basit usulde defter tutan küçük esnaf ile yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanların gelir vergisinden muaf olması öngörülüyor." dedi. Selvi, kanun teklifinin 2022 yılında yürürlüğe gireceğini belirtti.