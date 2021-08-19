Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 19 Ağustos yayınlandı! Carrefoursa’larda okul ihtiyaçlarında uygun fiyatlar...

Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 19 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında satışta olacak ve vatandaşlar hemen incelemelere başladı. Özellikle okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiye ürünlerindeki kampanyalar ön plana çıkıyor ve en sık ziyaret edilen marketler zinciri Carrefoursa'larda fiyatlar ve çeşitlerin neler olduğu merak ediliyor. Haberimizden güncel Carrefoursa kataloğa ulaşabilirsiniz.