Emekli olmak isteyenler bu tarihe dikkat! Prim borcunu yapılandırma fırsatı devam ediyor! Başvurular için son tarih ise…
Uzun yıllar boyunca çalışan vatandaşlar emeklilik tarihini merak ederek gündemde sıklıkla araştırıyor. Bunun yanı sıra konuyla ilgili güncel gelişmeleri de yakından takip ediyor ve prim borcu yapılandırması gündemde yoğun ilgi görüyor. Prim borcunu yapılandırma fırsatı devam ediyor ve başvurular için son tarihin kaçırılmaması büyük önem taşıyor. Biriken borçlar daha kolay ödenirken bir yandan da emeklilik kredisi sağlanıyor. İşte şartlar haberimizde yer alıyor.
19.08.2021 18:41
- Son Güncelleme: 19.08.2021 23:29
Yapılandırma yasası milyonlarca vatandaşı sevindirdi ve öne çıkan, yoğun ilgi görenlerden biri prim borcu yapılandırması oldu. Bağ-Kur prim borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanı sayesinde binlerce kişi için emeklilik yolu da açılmış oldu. Ayrıca isteyenler emeklilik kredisinden de faydalanabilecek. Peki emeklilik kredisine başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? İşte tüm bilgiler…
Protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkanı sunulacak.