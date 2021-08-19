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Emekli olmak isteyenler bu tarihe dikkat! Prim borcunu yapılandırma fırsatı devam ediyor! Başvurular için son tarih ise…

Uzun yıllar boyunca çalışan vatandaşlar emeklilik tarihini merak ederek gündemde sıklıkla araştırıyor. Bunun yanı sıra konuyla ilgili güncel gelişmeleri de yakından takip ediyor ve prim borcu yapılandırması gündemde yoğun ilgi görüyor. Prim borcunu yapılandırma fırsatı devam ediyor ve başvurular için son tarihin kaçırılmaması büyük önem taşıyor. Biriken borçlar daha kolay ödenirken bir yandan da emeklilik kredisi sağlanıyor. İşte şartlar haberimizde yer alıyor.

19.08.2021 18:41 - Son Güncelleme: 19.08.2021 23:29
Emekli olmak isteyenler bu tarihe dikkat! Prim borcunu yapılandırma fırsatı devam ediyor! Başvurular için son tarih ise…

Yapılandırma yasası milyonlarca vatandaşı sevindirdi ve öne çıkan, yoğun ilgi görenlerden biri prim borcu yapılandırması oldu. Bağ-Kur prim borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanı sayesinde binlerce kişi için emeklilik yolu da açılmış oldu. Ayrıca isteyenler emeklilik kredisinden de faydalanabilecek. Peki emeklilik kredisine başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? İşte tüm bilgiler…

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Emekli olmak isteyenler bu tarihe dikkat! Prim borcunu yapılandırma fırsatı devam ediyor! Başvurular için son tarih ise…

Bu imkan için başvurular 31 Ağustos'a kadar alınacak. Peşin ödeme ya da ilk taksit için ise 1 Kasım'a kadar süre tanınacak.

Emekli olmak isteyenler bu tarihe dikkat! Prim borcunu yapılandırma fırsatı devam ediyor! Başvurular için son tarih ise…

Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek kişilere isterlerse kredi imkanı da olacak.

Emekli olmak isteyenler bu tarihe dikkat! Prim borcunu yapılandırma fırsatı devam ediyor! Başvurular için son tarih ise…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun için geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank ile protokol imzaladı.

Emekli olmak isteyenler bu tarihe dikkat! Prim borcunu yapılandırma fırsatı devam ediyor! Başvurular için son tarih ise…

Protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkanı sunulacak.

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