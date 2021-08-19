Emekli olmak isteyenler bu tarihe dikkat! Prim borcunu yapılandırma fırsatı devam ediyor! Başvurular için son tarih ise…

Yapılandırma yasası milyonlarca vatandaşı sevindirdi ve öne çıkan, yoğun ilgi görenlerden biri prim borcu yapılandırması oldu. Bağ-Kur prim borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanı sayesinde binlerce kişi için emeklilik yolu da açılmış oldu. Ayrıca isteyenler emeklilik kredisinden de faydalanabilecek. Peki emeklilik kredisine başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? İşte tüm bilgiler…