BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos’ta çeşit çeşit kırtasiye ürünlerinde büyük indirim! Önce BİM’e sonra okula…

Bu Cuma BİM market şubeleri öğrenciler ve velileri ile dolup taşacak. Okulda ihtiyaç duyulacak tüm ürünler uygun fiyatlarla yarın sabah satışa sunuluyor ve şimdiden alacaklarını belirlemek, itiyaç listesi yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos'u merakla araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir okullarından ayrı kalan öğrencileri kırtasiye ihtiyaçlarını BİM'den alarak okullara hazırlanacak.