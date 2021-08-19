BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos'ta çeşit çeşit kırtasiye ürünlerinde büyük indirim! Önce BİM’e sonra okula…
Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos'ta çeşit çeşit kırtasiye ürünlerinde büyük indirim öğrencileri bekliyor. Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de yüzyüze eğitimin başlamasını bekliyor ve sınıflarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuşmanın hayalini kuruyor. Veliler okul ve kırtasiye ihtiyaçlarını araştırmaya uygun fiyatlarla almak için acele etmeye başladı. BİM aktüel bu hafta dopdolu ve defterden boyama ürünlerine, kalemlerden silgilere pek çok üründe bütçeye uygun fiyatlar ön planda. İşte güncel BİM aktüel katalog…
19.08.2021 16:03
- Son Güncelleme: 19.08.2021 16:03
Bu Cuma BİM market şubeleri öğrenciler ve velileri ile dolup taşacak. Okulda ihtiyaç duyulacak tüm ürünler uygun fiyatlarla yarın sabah satışa sunuluyor ve şimdiden alacaklarını belirlemek, itiyaç listesi yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos'u merakla araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir okullarından ayrı kalan öğrencileri kırtasiye ihtiyaçlarını BİM'den alarak okullara hazırlanacak.