Sıfır masraf düşük faiz fırsatıyla 55.000 TL'ye kadar direkt yatırılacak! 3 bankadan acil nakit para arayanlara 5 dakikada kredi!

Denizbank Cebimde Kredi

Cebimde Kredi kampanyası ile 5 dakikada 55.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçları için tüm vatandaşların anında başvuru yapmaları sağlanacak. Tüm bireysel ihtiyaçlarına yönelik sunulan Denizbank Cebimde Kredi, 36 ay vade seçenekleri ve %2,47'den başlayan faiz oranları ile vatandaşların birçok ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor.