Toplamda 17.2 milyon emekli memur fark ödemesine kulak kesildi! Ödemelerin bitmesine kaldı 5 gün! Gecikme süresindeki oranların neredeyse hepsi
Emekli maaş zam oranlarının belirlenmesinin ardından zamlı maaşlarını sabırsızlıkla bekleyen çok sayıda vatandaş ödeme yapılacak tarihleri araştırmaya başladı. Normal şartlar altında SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alıyor. Bağ Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında maaş alıyor.
20.01.2022 08:57
- Son Güncelleme: 20.01.2022 08:59
2022 yılı için emekli maaşı zam oranları belli oldu. Ancak milyonlarca çalışanı etkileyecek zam farklarına ilişkin görüşülen yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda yaşadığı gecikme ile yetişmemişti. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ Kur emeklileri başta olmak üzere birçok kesimden insanın etkileneceği zam farklarının ne zaman ödeneceği ise merak ediliyor. 15 günlük memur ve emekli maaş farkının ödenmesine ilişkin yasanın yeniden Meclis'te görüşülmeye başlamasının ardından ödeme yapılacak tarihler araştırılmaya başladı. İşte emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin detaylar...