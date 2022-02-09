Çarklar tersine döndü! Gram altın, bilezik, çeyrek altın biriktirenler biraz önce açıklama geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek...

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 798 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1827 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 798 lira civarında hareket ederken; yeni güne 797 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 799,72 lira civarını, en düşük ise 795,44 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 13:56 itibarıyla yüzde 0.23 oranında düşüşle 798,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1308 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 386 liradan işlem görüyor.