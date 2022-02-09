Çarklar tersine döndü! Gram altın, bilezik, çeyrek altın biriktirenler biraz önce açıklama geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek...
22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları bir artıyor, bir düşüyor. Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif maddi sıkılaşmaya yönelik açıklamalarıyla aşağı yönlü hareket ederken; Ukrayna gerilimi ve küresel enflasyonist baskının 'güvenli liman' etkisini çalıştırmasıyla destek buldu. Yarın Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamları altının tarafı tarafınden da kritik olurken; Fed'in para politikası tarafınden belirleyici olacak. Ons altın bugün içinde en yüksek 1829 dolar civarını; en düşük ise 1824 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.01 oranında yükselişle 1827 dolardan işlem gördü.
Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 798 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1827 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 798 lira civarında hareket ederken; yeni güne 797 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 799,72 lira civarını, en düşük ise 795,44 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 13:56 itibarıyla yüzde 0.23 oranında düşüşle 798,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1308 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 386 liradan işlem görüyor.
ONS ALTIN
Ons altın fiyatları 2 hafta önceki fiyatlara yakın seyre yöneldi. Güne 1833 dolardan başlayan ons altın gün içersinde en düşük 1831 dolar, en yüksek de 1834 dolar civarını gördü. Saat 07:48 itibarıyla 1834 dolar civarında işlem görüyor.
GRAM ALTIN 800 LİRA
Gram Altın fiyatları da ons altındaki yükseliş ve dolardaki volatilitenin etkisiyle güç kazanıyor. Güne 798 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içerisinde en düşük 796.4 lira, en yüksek de 799.8 lira civarını gördü. Saat 07:48 itibarıyla gram altın 799 liradan alıcı buluyor.