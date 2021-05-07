BitTorrent (BTT) düşeni tokatladı! Son 30 günlük rekoru kırdı! BTT Coin kaç TL? 7 Mayıs grafik analiz ve yorumları!
Gündemde BitTorrent Coin (BTT) kaç TL? BitTorrent neden yükseliyor? Soruları aratılmaya başlandı. Son dönemde kripto paralara yönelik talepler artmaya devam ediyor. Son günlerde kripto para piyasalarının parlayan yıldızı 'BitTorrent (BTT)' oldu. Öte yandan, kripto para piyasalarında yapılan anlaşmalar son günlerde dikkat çekiyor. Bittorrent BTT ile Netflix arasında bir anlaşma yapıldığı iddia ediliyor. BTT coin uzun süre sonra ilk defa yatırımcısının yüzünü güldürdü. BitTorrent (BTT) coin önemli bir sıçrama yaptı. Bir anda 0,00765804 USDT seviyesine tırmandı. İşte BitTorrent coin 7 Mayıs en yeni grafik analiz ve yorumları!
Gündemde BitTorrent Coin (BTT) kaç TL? BitTorrent nedir? Soruları aratılmaya başlandı. Gün geçtikçe kripto paralara yönelik talepler artmaya devam ediyor. Son günlerde kripto para piyasalarının parlayan yıldızı 'BitTorrent (BTT)' oldu. BTT coin uzun süre sonra ilk defa yatırımcısının yüzünü güldürdü. BitTorrent (BTT) coin önemli bir sıçramayaptı. Bir anda 0,00765804 USDT seviyesine tırmanan BTT coin anlık sıçradı.
BTT COİN NEDEN YÜKSELİYOR?
Kripto para piyasalarında terste kalan BTT coin yatırımcısı bugün uzun zamandır ilk defa yüzü güldü. BitTorrent (BTT) coin önemli bir kırılım ile ilk sıçramasını yaptı. Bir anda 0,00765804 USDT seviyesine tırmanan BTT coin anlık sıçrama gerçekleştirmiş oldu.
BitTorrent sert yükselişi bekleyenlerin bugün bir nebze yüzleri güldü. Sert yükselen BitTorrent (BTT) coin bir anda terste kalanları umutlandırdı.
BitTorrent (BTT) con'de son 30 gündür saplı halde bekleyen pek çok yatırımcı bugün öğleden sonra bir parça yüzleri güldü. BTT coin rekor sıçrama ile sert yükseliş gösteren coin oldu. Güne 0,00628458 USD ile en düşük seviyeden başlayan BTT coin en yüksek 0,00765804 USDT seviyesine kadar yükseldi. Uzun süredir terste bekleyenleri bir anda sevindiren gelişme sonrasında şimdi daha yüksek ne kadar sıçrama yapabilir sorusu soruluyor? BitTorrent sert yükseliş devam edecek mi? Haberin Tamamı İçin: https://www.emlakpencerem.com/bittorrent-btt-coin-patladi-sert-yukselen-btt-coin-son-30-gunun-rekorunu-kirdi/107655/ Emlak Pencerem
BTT NETFLİX ANLAŞTI MI?
BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi.
Bittorrent, oOyun, program ve müzik gibi yüksek alanlı çok sayıda dosyanın güvenli ve hızlı bir şekilde sıkıştırılarak download edilmesine izin veren iz sürülemez yazılımlar bütünüdür. İnternet teknolojisi var olduğu sürece geleceği olan ve her dam yükselişte olacağını düşündüğümüz ekosistemlerden bir tanesidir. BTT token de bu oluşumun dijital parası ve 2021 yılına harika bir giriş yaptığını da net bir şekilde görebiliyoruz.