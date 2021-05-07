BitTorrent (BTT) düşeni tokatladı! Son 30 günlük rekoru kırdı! BTT Coin kaç TL? 7 Mayıs grafik analiz ve yorumları!

Bittorrent, oOyun, program ve müzik gibi yüksek alanlı çok sayıda dosyanın güvenli ve hızlı bir şekilde sıkıştırılarak download edilmesine izin veren iz sürülemez yazılımlar bütünüdür. İnternet teknolojisi var olduğu sürece geleceği olan ve her dam yükselişte olacağını düşündüğümüz ekosistemlerden bir tanesidir. BTT token de bu oluşumun dijital parası ve 2021 yılına harika bir giriş yaptığını da net bir şekilde görebiliyoruz.