CANLI Dolar kuru: 4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Enflasyon rakamları sonrası bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?
Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler 4 Mayıs sabahı merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından dolar ve euro kurunda yükseliş başladı. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 4 Mayıs Dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar!
04.05.2021 09:09
- Son Güncelleme: 04.05.2021 09:09
4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,27 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!