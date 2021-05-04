RAMAZAN İMSAKİYE
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CANLI Dolar kuru: 4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Enflasyon rakamları sonrası bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler 4 Mayıs sabahı merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından dolar ve euro kurunda yükseliş başladı. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 4 Mayıs Dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar!

04.05.2021 09:09 - Son Güncelleme: 04.05.2021 09:09
CANLI Dolar kuru: 4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,27 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
CANLI Dolar kuru: 4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

4 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 8,2634

Dolar satış: 8,2747

CANLI Dolar kuru: 4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,9555

Euro Satış: 9,9704

CANLI Dolar kuru: 4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,4526

Pound satış: 11,5041

CANLI Dolar kuru: 4 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki değişimin küresel bazda para birimlerinin yönünde etkili olduğunu belirterek, yukarı yönlü hareketlerin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısını beraberinde getirdiğini aktardı.