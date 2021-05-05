RAMAZAN İMSAKİYE
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Çalışmadan emekli olmak mümkün! Bağkur ve SSK’lıları mest eden haber geldi! Vatandaşlar SGK’ya akın etti!

Çalışmadan emekli olmak isteyenler dikkat! Çalışmadan emeklilik mümkün mü, çalışmadan emekli nasıl olunur, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik nedir, toplu para yatırarak emekli olma hakkı var mı, dışarıdan prim ödeyerek emeklilik mantıklı mı, çalışmadan sigorta primi yatırmak mümkün mü? Ülkemizde çalışmayanların da emekli olma imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar muradına eriyor. Çalışan kişilerin maaşlarından her ay düzenli olarak yapılan kesinti ile emeklilik hakkı belirli şartlar altında mümkün olurken bazı koşullarda çalışmadan emeklilik hakkı da mümkün oluyor.

05.05.2021 08:42 - Son Güncelleme: 05.05.2021 08:42
Çalışmadan emekli olmak mümkün! Bağkur ve SSK’lıları mest eden haber geldi! Vatandaşlar SGK’ya akın etti!

Ülkemizde çalışmayanların da emekli olma imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar muradına eriyor. Peki çalışmadan emekli olmak için başvurulan sigortadan kimler yaralanıyor, nereye ve nasıl başvuruluyor, başlangıcı ne zaman, ne kadar prim ödeniyor? İşte detaylar...

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Çalışmadan emekli olmak mümkün! Bağkur ve SSK’lıları mest eden haber geldi! Vatandaşlar SGK’ya akın etti!

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarından;

✔ Zorunlu sigortalı şekilde çalışmayan,

Çalışmadan emekli olmak mümkün! Bağkur ve SSK’lıları mest eden haber geldi! Vatandaşlar SGK’ya akın etti!

✔ Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

✔ Emekli olmayanlar,

✔ 18 yaşını dolduranlar.

Çalışmadan emekli olmak mümkün! Bağkur ve SSK’lıları mest eden haber geldi! Vatandaşlar SGK’ya akın etti!

NEREYE VE NASIL BAŞVURULUYOR?

✔ İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekiyor.

✔ Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile başvuruları yeterli oluyor.

Çalışmadan emekli olmak mümkün! Bağkur ve SSK’lıları mest eden haber geldi! Vatandaşlar SGK’ya akın etti!

BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Başvurunun SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlıyor.