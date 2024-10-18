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18 Ekim esnafa erken emeklilik son durum ne? Bağkur emeklilik prim sayısı ne zaman düşecek? Torba yasa kapsamında! 9000'den 7200'e...

Bağkur'lular için merakla beklenen düzenleme Meclis'in yeniden toplanmasıyla birlikte gündeme geldi. Torba Yasa kapsamındaki değişiklikler küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik koşullarını etkileyerek mevcut 9000 gün prim ödeme şartını 7200 güne düşürmeyi hedefliyor. Peki, bu değişiklik ne zaman gerçekleşecek? İşte Bağkur 7200 prim gün sayısı ile ilgili son gelişmeler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 10:15 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 10:13
18 Ekim esnafa erken emeklilik son durum ne? Bağkur emeklilik prim sayısı ne zaman düşecek? Torba yasa kapsamında! 9000’den 7200’e...

Son dönemde Bağkur emeklileri ve esnaf için büyük önem taşıyan prim gün sayısının düşürülmesine yönelik haberler gündemdeki yerini koruyor. Torba Yasa ile birlikte esnaf ve çiftçilerin yararlanacağı yeni düzenlemelerle, 9000 gün olan prim gün sayısının 7200 güne indirilmesi bekleniyor. Bu değişikliğin emeklilik sürecini nasıl etkileyeceği ise birçok Bağkur üyesi tarafından merakla araştırılıyor.

18 Ekim esnafa erken emeklilik son durum ne? Bağkur emeklilik prim sayısı ne zaman düşecek? Torba yasa kapsamında! 9000’den 7200’e...

Bağkur Emeklilik Sistemi Nasıl?

2008 yılında yapılan reform ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı tek çatı altında SGK bünyesinde birleşti. Ancak bu birleşme her kurumun kendine özgü prim ödeme sistemleri ve emeklilik şartlarının devam etmesine engel olamadı.

18 Ekim esnafa erken emeklilik son durum ne? Bağkur emeklilik prim sayısı ne zaman düşecek? Torba yasa kapsamında! 9000’den 7200’e...

Bağkur'da emeklilik şartları ise uzun süredir tartışma konusu. 1999 öncesi kadınlar için 7200, erkekler için 9000 gün prim şartı uygulanırken, bu tarihten sonra her iki cinsiyet için de prim gün sayısı 9000 olarak belirlenmişti.

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