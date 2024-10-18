18 Ekim esnafa erken emeklilik son durum ne? Bağkur emeklilik prim sayısı ne zaman düşecek? Torba yasa kapsamında! 9000’den 7200’e...

Son dönemde Bağkur emeklileri ve esnaf için büyük önem taşıyan prim gün sayısının düşürülmesine yönelik haberler gündemdeki yerini koruyor. Torba Yasa ile birlikte esnaf ve çiftçilerin yararlanacağı yeni düzenlemelerle, 9000 gün olan prim gün sayısının 7200 güne indirilmesi bekleniyor. Bu değişikliğin emeklilik sürecini nasıl etkileyeceği ise birçok Bağkur üyesi tarafından merakla araştırılıyor.

Bağkur Emeklilik Sistemi Nasıl?



2008 yılında yapılan reform ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı tek çatı altında SGK bünyesinde birleşti. Ancak bu birleşme her kurumun kendine özgü prim ödeme sistemleri ve emeklilik şartlarının devam etmesine engel olamadı.