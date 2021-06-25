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Çalıştığı dönem bunu yapanlar daha çok kazanacak! Tahsis formundaki bu bilgiler çok önemli! Yüksek maaş için...

Milyonlarca işçi emeklilikte yüksek maaş almak için çalıştığı sektörde alın teri döküyor. Bunun için 6 formül ön plana çıkıyor. Çalıştığı dönemde bunları yapan ileride daha yüksek maaş alıyor. Günümüzde alın teri dökerek çalışan milyonlarca kişinin en büyük isteklerinden birisi de emekli olmak. Milyonlarca çalışan emekli olduğu gün ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Emeklilikte yüksek maaş almanın temelleri çalıştığınız dönemde atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş olarak karşımıza çıkıyor.

25.06.2021 09:54 - Son Güncelleme: 25.06.2021 09:54
Çalıştığı dönem bunu yapanlar daha çok kazanacak! Tahsis formundaki bu bilgiler çok önemli! Yüksek maaş için...

Çalıştığı dönem bunu yapanlar daha çok kazanacak! Tahsis formundaki bu bilgiler çok önemli! Yüksek maaş için bu yöntemler öne çıkıyor. Çeşitli sektörlerde alın teri döken milyonlarca çalışan emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla yaşına bakılıyor. Bu kapsamda günümüzde milyonlarca çalışan yüksek maaş alma koşullarını araştırıyor. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilikte yüksek maaş almak için bazı koşullara dikkat etmek gerekiyor.

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Çalıştığı dönem bunu yapanlar daha çok kazanacak! Tahsis formundaki bu bilgiler çok önemli! Yüksek maaş için...

1. Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.

Çalıştığı dönem bunu yapanlar daha çok kazanacak! Tahsis formundaki bu bilgiler çok önemli! Yüksek maaş için...

2. Emeklilik planınızı yaparken sadece son 1-2 yılı düşünmeyin. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

Çalıştığı dönem bunu yapanlar daha çok kazanacak! Tahsis formundaki bu bilgiler çok önemli! Yüksek maaş için...

3. İmkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir.

Çalıştığı dönem bunu yapanlar daha çok kazanacak! Tahsis formundaki bu bilgiler çok önemli! Yüksek maaş için...

Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır.