Kaçıran başını taşlara vurur! 31 Ocak 2023'e kadar Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı... Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimlerde bugün son!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde kampanya sona eriyor. 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli indirimler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki hangi ürünler indirimde? Ayçiçek yağı litresi ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ocak ayının son indirimli ürünler listesi: Çay, tuvalet kağıdı, un, tavuk...