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Binlerce araç çürümeye terk edildi! Aralarında milyonlarca lira değerinde olanlar da var

Ankara'da trafik cezası, haciz veya çeşitli nedenler dolayısıyla yediemin otoparkına çekilen yüzlerce araç adeta hurdaya döndü. Yediemin otoparkında adeta yer kalmazken, otoparka bırakılan araçlar arasında 2 milyon lira değeri olanların da olduğu öğrenildi.

15.11.2019 14:37 - Son Güncelleme: 15.11.2019 14:37
Binlerce araç çürümeye terk edildi! Aralarında milyonlarca lira değerinde olanlar da var

Ankara'da trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip Etimesgut ilçesindeki yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye başladı. Yıllardır otoparkta bulunan yüzlerce araç ise hurdaya döndü. Otoparkta, çok sayıda lüks otomobil ile birlikte ambulans, TIR, otobüs ve kamyonet gibi araçlar bulunuyor.

Binlerce araç çürümeye terk edildi! Aralarında milyonlarca lira değerinde olanlar da var

20 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 4 bin 300 araç ve bine yakın motosiklet bulunduğunu belirten işletmeci Aziz Öner, "Biz otopark işletmecileri olarak çok büyük sıkıntıdayız, çünkü artık buraya gelen arabalara yer bulamıyoruz.

Binlerce araç çürümeye terk edildi! Aralarında milyonlarca lira değerinde olanlar da var

Buraya gelen arabalar çıkmıyor, her gün yaklaşık 100 arabaya geliyor ama ancak 10 araba çıkıyor. Ki burada bekleyen arabaların da değeri düşüyor." dedi.

Binlerce araç çürümeye terk edildi! Aralarında milyonlarca lira değerinde olanlar da var

'ARABALAR SATILMIYOR, ÇÜRÜYOR'
İcra ile satışa sunulan arabaların da çok geç satıldığını belirten Öner, "Bugün 100 bin TL değerinde olan araba 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor, hem devletimiz zarar ediyor.

Binlerce araç çürümeye terk edildi! Aralarında milyonlarca lira değerinde olanlar da var

Düşünün 20 dönümlük bir arazideyiz ama burası bize yetmiyor. Gelen arabalar satılmıyor çünkü burada çürüyor. Şu anda plakasız motorlar geliyor. 5-6 yıl burada kalan motorlar var ama kimse gelip almıyor." diye konuştu.

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