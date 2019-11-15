Binlerce araç çürümeye terk edildi! Aralarında milyonlarca lira değerinde olanlar da var
Ankara'da trafik cezası, haciz veya çeşitli nedenler dolayısıyla yediemin otoparkına çekilen yüzlerce araç adeta hurdaya döndü. Yediemin otoparkında adeta yer kalmazken, otoparka bırakılan araçlar arasında 2 milyon lira değeri olanların da olduğu öğrenildi.
15.11.2019 14:37
- Son Güncelleme: 15.11.2019 14:37
Ankara'da trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip Etimesgut ilçesindeki yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye başladı. Yıllardır otoparkta bulunan yüzlerce araç ise hurdaya döndü. Otoparkta, çok sayıda lüks otomobil ile birlikte ambulans, TIR, otobüs ve kamyonet gibi araçlar bulunuyor.
DİĞER GALERİLER