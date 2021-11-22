Çalışmak ve kendi işini kurmak isteyen kadınlara müjde! 500 TL verilecek! 30 yaşını doldurmamış kadınlar...
Kadınların işgücüne katılım oranını artırmak için bir takım kredi paketleri devreye sokuldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen girişimci, çiftçi, esnaf kadınlara destek olabilmek ve kendi işinin patronu olmak isteyenler için bankalar harekete geçti. Hali hazırda devlet çalışmak isteyen kadınlar için bazı destekler sağlıyor. Özellikle pandemide çalışmayan kadınlar da iş hayatına atılmak isteyince bu kez bankalar kredi paketleri geliştirmeye başladı. 6 ay geri ödeme istenmiyor! İşte kadınlara özel o krediler...
Çalışmak, kendi işini kurmak isteyen kadınlara özel bankalardan güzel haber geldi. 6 ay boyunca 5 kuruş ödemeden kafa rahatlığı ile tüm planlarınızı yapabilirsiniz. Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank ve daha pek çok banka sadece kadınlar için uygun faiz oranları ve vadeleri kapsayan kredileri devreye soktu. Örneğin İş Bankası Kadın Girişimci Kredisi Kampanyası ile kadınlara 500 bin liraya kadar finansman desteği sağlıyor. Halkbank da 'Sıfır Faizli Esnaf Kredisi' sunuyor. İşte o destekler...
İŞ BANKASI
İş Bankası Kadın Girişimci Programı ile işlerini büyütmek isteyen kadınlara el uzatıyor. Kadın Girişimci Kredisi Kampanyası ile kadınlar 500 bin liraya kadar ödeme alabiliyor. KOSGEB desteği ile de işini kurmuş kadın girişimcilere 70 bin liraya kadar kredi imkanı sunan KOBİ Finansman Destek Programı sunuluyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesi ihracatçılara yönelik 3 milyon lira veya 500 bin Euro ya da 500 bin dolara kadar kadın girişimcilere daha uygun koşullarda kredi imkanı sağlayan TİM İhracatçılara Destek Programı var. Kadın çiftçilere destek olabilmek için uygun faiz oranları ve 60 ay vadeye kadar finansal ihtiyaçlarını karşılayan kredi sunuyor.
HALKBANK
Halk Bankası 'Kadın Girişimci Kredi' paketi ile dikkat çekiyor. Söz konusu kampanya ile ilk kez iş kuracak kadınlara ve işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor. İşini kurmuş kadın girişimciler için 100 bin lira, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler için 50 bin lira kredi veriliyor. 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vade imkanı da sunuluyor.
Banka, kadın girişimcilere 'Sıfır Faizli Esnaf Kredisi' de sunuyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış kadın girişimciler için azami kredi limiti 100 bin lira. En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler için azami kredi limiti ise 225 bin lira.