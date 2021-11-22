Çalışmak ve kendi işini kurmak isteyen kadınlara müjde! 500 TL verilecek! 30 yaşını doldurmamış kadınlar...

Çalışmak, kendi işini kurmak isteyen kadınlara özel bankalardan güzel haber geldi. 6 ay boyunca 5 kuruş ödemeden kafa rahatlığı ile tüm planlarınızı yapabilirsiniz. Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank ve daha pek çok banka sadece kadınlar için uygun faiz oranları ve vadeleri kapsayan kredileri devreye soktu. Örneğin İş Bankası Kadın Girişimci Kredisi Kampanyası ile kadınlara 500 bin liraya kadar finansman desteği sağlıyor. Halkbank da 'Sıfır Faizli Esnaf Kredisi' sunuyor. İşte o destekler...