Çalışmadan işe girmeden SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olun ve aylık 1.662 TL maaş anında alın! Yapılması gereken oldukça basit!
Peş peşe açıklandı! İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyenler, çalışan vatandaşlar gibi tüm emeklilik şartlarını sağlamak zorundalar. Bu anlamda isteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Peki, Çalışmadan emekli olmak isteyenler ne yapmalı? Çalışmadan nasıl emekli olunur?
Çalışma yaşamında yer almayan bayanlar isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilirler. Çalışmayan, çalışamayan ve işi olmayan bayanlar için sunulan emeklilik ihtimali ve SGK mevzuatında yer alan şartlar. Aşinayı üzere çalışma yaşamı içerisinde yer alan milyonlarca vatandaşın ortak emeli ihtiyarladıklarında emekli olabilmek ve rahat geçinmelerini sağlayacak ekonomilerini şimdiden oluşturmak. Ancak çalışmadan da emekli olmak mümkün. Özellikle ev hanımları tarafından tercih edilen bu yöntem ile vatandaşlar isteğe bağlı emeklilik ile yaşlandıklarında emekli olabilir ve aylık maaş alabilirler. Tabi ki bunun için sağlanması gereken koşullar, yapılması gereken işlemler bulunuyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK AYLIK MAAŞ VE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKI
Emekli olmak için sağlanması gereken koşullar tüm vatandaşlar için aynıdır. Yani ister çalışma hayatının içerisinde yer alsın ister çalışmasın emekli olmak isteyen vatandaşların tamamı SGK'ya belli bir oranda prim ödemek zorunda.
BAŞVURU NEREYE?
1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4B yani eski adıyla Bağkur statüsünde değerlendiriliyor.
İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak için ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile başvurmak gerekiyor.