Çalışmadan işe girmeden SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olun ve aylık 1.662 TL maaş anında alın! Yapılması gereken oldukça basit!

Peş peşe açıklandı! İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyenler, çalışan vatandaşlar gibi tüm emeklilik şartlarını sağlamak zorundalar. Bu anlamda isteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Peki, Çalışmadan emekli olmak isteyenler ne yapmalı? Çalışmadan nasıl emekli olunur?

30.06.2021 11:57 - Son Güncelleme: 30.06.2021 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





