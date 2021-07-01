Ay sonu en cazip teklifler! Kredi faiz oranları son dakika depremi! İNG-Vakıfbank-Halkbank-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

Peş peşe açıklandı! Ve netleşti. Özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan kredi imkanları, vatandaşların sık sık gündeminde yer alıyor. Düşük faizli kredi imkanları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ise araştırmaları sürüyor. 2021 yılı itibariyle bankaların konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları tek tek duyuruldu. Pandemi sürecinde pek çok banka kredi faizlerinde indirime gitti. Kredi kullanmayı düşünen herkes kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Faiz oranlarının daha düşük olması sebebiyle kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi kamu bankaları oluyor.

01.07.2021 08:25 - Son Güncelleme: 01.07.2021 08:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





