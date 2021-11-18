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Haberler Ekonomi 18 Kasım güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Ziraat, Vakıf, Halkbank...

18 Kasım güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Ziraat, Vakıf, Halkbank...

Bankaların faiz oranları hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.Nakit sıkıntısı yaşayanlar, ev araba alacak vatandaşlar kredilere yöneliyor. Merkez Bankası faiz kararının gündemde yer alması nedeniyle vatandaşlar kredi faiz oranlarında değişim olup olmadığını merak etmeye başladı. Bu nedenle kredi çekecekler bankaların en güncel, hesaplı tekliflerini öğrenerek ona göre karar vermek istiyor. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisinde 1,29 kampanyası devam ederken taşıt ve ihtiyaç kredilerinde düşüş olacak mı merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 2021 Kasım ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi...

18.11.2021 11:06 - Son Güncelleme: 18.11.2021 11:06
18 Kasım güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Ziraat, Vakıf, Halkbank...

18 Kasım güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Ziraat, Vakıf, Halkbank... Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Üç kamu bankası tarafından yapılan son duyuruya göre, kredi faiz oranlarında indirim yapıldığını belirtmişti. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisinde 1,29 kampanyası devam ederken taşıt ve ihtiyaç kredilerinde düşüş olacak mı merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar!

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18 Kasım güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Ziraat, Vakıf, Halkbank...

İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin faiz oranları sıklıkla merak ediliyor. Kredi çekecek vatandaşlar öncesinde kendilerine ödeme koşulları ve faiz oranları en uygun olan bankaları araştırıyor.

18 Kasım güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Ziraat, Vakıf, Halkbank...

İşte 18 Kasım bankaların güncel faiz oranları

18 Kasım güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Ziraat, Vakıf, Halkbank...

GARANTİ BBVA

Taşıt kredisi: 1.62
Konut kredisi: 1.48 (120 ay)
İhtiyaç kredisi: 1.74

18 Kasım güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Ziraat, Vakıf, Halkbank...

TEB

Taşıt kredisi: 1.53
Konut kredisi: 1,58
İhtiyaç kredisi: 1.59

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