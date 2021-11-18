18 Kasım güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Ziraat, Vakıf, Halkbank... Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Üç kamu bankası tarafından yapılan son duyuruya göre, kredi faiz oranlarında indirim yapıldığını belirtmişti. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisinde 1,29 kampanyası devam ederken taşıt ve ihtiyaç kredilerinde düşüş olacak mı merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar!