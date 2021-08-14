Çalışmadan emekli olmak isteyenler için yeni formül! Prim gün sayısı eksik olanlara da müjdeli haber! Aylık primler...

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar, anne-babadan ya da eşten dolayı emekli aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler.