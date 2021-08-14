Çalışmadan emekli olmak isteyenler için yeni formül! Prim gün sayısı eksik olanlara da müjdeli haber! Aylık primler...
Milyonlarca çalışan emeklilikle ilgili bilgileri merak ediyor ve araştırıyor. Yakından takip edilen SGK gelişmelerine göre çalışmadan emekli olmak isteyenler için yeni formül sunuluyor. Ayrıca Prim gün sayısı eksik olanlara da müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlil Kurumu'na (SGK) aylık ödenecek prim tutarlarını belirlemek mümkün. Salgında kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret alan milyonlarca kişiyi de ilgilendiren gelişmeler de yaşanıyor. İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Uzun yıllar hizmet veren vatandaşlar emeğinin karşılığını almak ve yaşlılıkta refah bir hayat yaşamak istiyor. Çalışmadan emekli olmak isteyenler de Sosyal Güvenlil Kurumu'dan (SGK) emeklilik hakkı elde edebiliyor. Prim gün sayısı eksik olanlar da tamamlayarak bu şansı yakalıyor, aylık ödenecek tutarları da kendi belirleyecek olmaları şans. İşte emekli olmak isteyen vatandaşlar için önemli bilgiler…
Hürriyet'in haberine göre hem kısa çalışma ödeneğinde hem de nakdi ücret desteğinde primler yatmadığından, bu durum emekliliğin de ertelenmesine neden oluyor.
Çalışanın prim gün sayısı eksiği yoksa ve emeklilik için yaşı bekliyorsa sorun yok; ama prim gün sayısı eksikse, kısa çalışma ve nakdi ücret desteği süresi emeklilik süresini uzatıyor. İş kanunu da kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.
ÇALIŞMAYAN YARARLANABİLİR
Peki prim gün sayısı eksik olanlar ve sosyal güvencesi olmayanlar nasıl emekli olabilir? Bu işin formülü, isteğe bağlı sigortalılık. Peki, nedir isteğe bağlık sigortalılık ve kimler bu imkandan yararlanabilir?
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar, anne-babadan ya da eşten dolayı emekli aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler.