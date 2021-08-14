SGK’dan tek seferlik 9 bin TL alabilirsiniz! Binlerce kişi almayı unutuyor! Devletin verdiği o yardımlar ve şartlar...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir detay var, SGK'dan tek seferlik 9 bin TL almanız mümkün. Devletin ihtiyaç sahibi milyonlarca vatandaşa verdiği destekler sürüyor ve bunlardan haberdar olmayan kişilerin hesabında ödemeler birikiyor. Sık sık duyurulmasına rağmen hala binlerce kişi almayı unutuyor. Devletin verdiği o yardımların neler olduğu, yararlanma şartları gibi tüm bilgileri haberimizde derledik. Dar gelirli olanlar bu yardımlar için şartları taşıyorsa başvurularını nasıl, nereden yapacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bazı başlıklar altında ödemeler yapıyor ve almayı unutan vatandaşların hesabında bu paralar birikiyor. SGK'dan tek seferlik 9 bin TL almak mümkün. Hesabında para olup olmadığını sorgulamak isteyenler bu bilgileri nereden öğreneceklerini merak ediyor. Devletin verdiği yardımlar hakkında bilgi edinmek isteyen ve başvuracaklar için belirlenen şartlar ile ilgili bilgileri derledik.
2021 CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR?
Cenaze yardımı miktarı her sene asgari ücret baz alınarak hesaplanıyor ve güncelleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafaından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarına göre 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak açıklanmıştı. 2021 yılında ise cenaze ödeneği miktarı 917 TL'ye yükseltildi.
Cenaze yardımı ödemesi SGK bünyesinde çalışma hayatını devam ettiren veya emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 yıllık süreyi tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içinde vefat eden vatandaşların defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde belirlemiştir. Buna göre;
İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda vefat eden,
Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malülen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,
Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.