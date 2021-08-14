SGK’dan tek seferlik 9 bin TL alabilirsiniz! Binlerce kişi almayı unutuyor! Devletin verdiği o yardımlar ve şartlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bazı başlıklar altında ödemeler yapıyor ve almayı unutan vatandaşların hesabında bu paralar birikiyor. SGK'dan tek seferlik 9 bin TL almak mümkün. Hesabında para olup olmadığını sorgulamak isteyenler bu bilgileri nereden öğreneceklerini merak ediyor. Devletin verdiği yardımlar hakkında bilgi edinmek isteyen ve başvuracaklar için belirlenen şartlar ile ilgili bilgileri derledik.