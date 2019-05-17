Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmak için şartlar neler?

Yüz binlerce kadın evde iş yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Ancak bu kişilerin sigortası bulunmuyor. Oysa, bu kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı ve daha düşük primle emekli olma hakkı tanınıyor. Peki kimler bu imkanlardan faydalanabiliyor? Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? İsteğe bağlı sigorta primini kimler ödeyebilir? Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmak için şartlar neler? İşte detaylar...

17.05.2019 10:10 - Son Güncelleme: 17.05.2019 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





