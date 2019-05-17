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Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmak için şartlar neler?

Yüz binlerce kadın evde iş yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Ancak bu kişilerin sigortası bulunmuyor. Oysa, bu kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı ve daha düşük primle emekli olma hakkı tanınıyor. Peki kimler bu imkanlardan faydalanabiliyor? Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? İsteğe bağlı sigorta primini kimler ödeyebilir? Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmak için şartlar neler? İşte detaylar...

17.05.2019 10:10 - Son Güncelleme: 17.05.2019 10:10
Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmak için şartlar neler?

Kadınlar aile bütçelerine katkı yapıyor, ancak sigortaları yok. El işi yapan ya da bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri işleyerek satan binlerce aile var.

Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmak için şartlar neler?

Oysa, bu kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı ve daha düşük primle emekli olma hakkı tanınıyor. Bu durumdaki kadınlar ileride daha rahat bir hayat için günlerini heba etmesin. İşte bilinmesi gereken detaylar...

Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmak için şartlar neler?

MUAFİYET BELGESİ
Vergi kanununda düzenlenen 'Esnaf Muaflığı' özellikle ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor.

Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmak için şartlar neler?

Motorlu taşıt kullanmamak şartı ile bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor.

Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmak için şartlar neler?

ÜÇ YOLU BULUNUYOR
1) İsteğe bağlı sigorta.
2) Vergisiz esnaflık.
3) Doğum borçlanması.

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