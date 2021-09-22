Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! Ayda sadece 941 TL ödeyerek emeklilik imkanı! İsteğe bağlı sigorta şartları neler?
Milyonlarca kişi iş hayatında hizmet verirken bir yandan da emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı bir işte çalışamayanlara da primleri aylık olarak ödeme şartı ile emeklilik imkanını sunuyor, bu konuya özellikle ev hanımları ilgi gösteriyor. Ayda sadece 941 TL ödeyerek emeklilik imkanı için kimler başvuru yapabilir? İsteğe bağlı sigorta şartları neler? Çalışma hayatı olmasa da emekli olarak yaşlılık hayatını refah bir şekilde geçirmek isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Sigortalı bir işte çalışmasa da emekli olma hayaliyle yanıp tutuşanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) imkan sunuyor ve aylık ödenen primler ile bu hayali gerçekleştirmek mümkün. İsteğe bağlı sigorta için başvuruların yapılması gerekiyor ve bundan önce istenen şartlara sahip olmak ön plana çıkıyor. Geçmişte çalışmış ve sonrada iş hayatını bırakmış olan vatandaşlar da 2021 yılında isteğe bağlı emeklilik primi ödemelerini yaparak emekli olmayı elde edebiliyor. İşte tüm detaylar…
KİMLER SİGORTALI OLABİLİR?
İsteğe bağlı sigortalı olunduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlıymışsınız ve mecburi sigortalıymışsınız gibi her ay derli toplu ve kusursuz primleri öderseniz; vakit sonucunda emekli olup, emekli aylığı alabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılıktan geçmişte çalışıp, ara vermiş, bundan kaynaklı da prim gün adedi eksik olanlar da yararlanabilir. Böylece eksik prim gün adetlerini tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, sıhhat hizmetinden de yararlanabilirler.
İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacaklar, SGK'nın, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini doldurup, ikamet ettikleri ildeki SGK merkezine başvurabiliyor. Başvuru, SGK'nın kaydına girdikten sonra bundan sonra sigortalı oluyorsunuz. Bundan sonra yapılması gereken her ay derli toplu olarak sigorta primlerini ödemek. Geçmişte isteğe bağlı sigortalı olup da bir sebepten kaynaklı primlerini yatırmayanlar ya da sigortalılığını iptal ettirenler; SGK'ya dilekçe ile başvurmaları durumunda sigortalılığı tekrar başlatabilirler.
İsteğe bağlı sigortalı olmanın bir üstünlüğü da genel sıhhat sigortası kapsamına girilmesi. Sigortalı olunduğunda otomatik genel sıhhat sigortalı da olunuyor ve devletin tanıttığı sıhhat hizmetlerinden yararlanılıyor. Aynı haktan sigortalı olanların bakmakla yükümlü bulunduğu şahıslar de yararlanıyor. Tek bir koşul aranıyor; o da, geçmişte sigorta prim borcu olmaması.