Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! Ayda sadece 941 TL ödeyerek emeklilik imkanı! İsteğe bağlı sigorta şartları neler?

Sigortalı bir işte çalışmasa da emekli olma hayaliyle yanıp tutuşanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) imkan sunuyor ve aylık ödenen primler ile bu hayali gerçekleştirmek mümkün. İsteğe bağlı sigorta için başvuruların yapılması gerekiyor ve bundan önce istenen şartlara sahip olmak ön plana çıkıyor. Geçmişte çalışmış ve sonrada iş hayatını bırakmış olan vatandaşlar da 2021 yılında isteğe bağlı emeklilik primi ödemelerini yaparak emekli olmayı elde edebiliyor. İşte tüm detaylar…