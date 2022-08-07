Ağustos ayı Zorunlu Trafik Sigortası ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar! Araç sahibi olanlar dikkat!

CEZASI 169 TL

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyona koşuyor. Tüm araçlar için tipi ne olursa olsun 'Zorunlu Trafik Sigortası' yaptırılması gerekiyor. Ancak son dönemde fiyat artışı nedeniyle 5-6 milyon aracın trafik sigortası yaptırmadığı veya yenilemediği ifade ediliyor. Trafik sigortası, olası kaza durumunda 'karşı tarafın' malına veya canına verilen zararı, kabahat oranına göre kısmen veya tamamen karşılıyor. Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Sigortasız olduğu tespit edilen araç ayrıca trafikten men ediliyor ve otopark parası da ödeniyor.