Ağustos ayı Zorunlu Trafik Sigortası ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar! Araç sahibi olanlar dikkat!
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası'nın ağustos fiyatları belli oldu. İl il değişen prim tutarları trafiğin yoğun olduğu İstanbul'da en yüksek rakamları buldu. Öte yandan trafik sigortası yapmamanın cezası da 169 lira oldu. İşte yeni fiyatlar
Zorunlu Trafik Sigortası, ağustos fiyatları belli oldu. Azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2.25 oranında artırılması kararlaştırılan Zorunlu Trafik Sigortasında yapılan düzenlemelerle birlikte mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35'lere yaklaştı. İşte Zorunlu Trafik Sigortası haberinin detayları...
CEZASI 169 TL
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyona koşuyor. Tüm araçlar için tipi ne olursa olsun 'Zorunlu Trafik Sigortası' yaptırılması gerekiyor. Ancak son dönemde fiyat artışı nedeniyle 5-6 milyon aracın trafik sigortası yaptırmadığı veya yenilemediği ifade ediliyor. Trafik sigortası, olası kaza durumunda 'karşı tarafın' malına veya canına verilen zararı, kabahat oranına göre kısmen veya tamamen karşılıyor. Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Sigortasız olduğu tespit edilen araç ayrıca trafikten men ediliyor ve otopark parası da ödeniyor.
ARTIŞ YÜZDE 35'LERE YAKLAŞTI
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesine göre azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2.25 oranında artırılması kararlaştırıldı. Hemen devamında 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere trafik sigortası azami primlerinde yüzde 25'lik bir ek artış daha gerçekleşti. Böylece mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35'lere yaklaştı. Aylık yüzde 2.25'lik artış devam ederken sigortacılar ek zam talep ediyor.
İLK KEZ ARAÇ ALIP TRAFİĞE ÇIKANLAR 4'TEN BAŞLIYOR
Posta'nın haberine göre araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4'ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1'inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor. 7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor. 4'üncü basamaktan 5'inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6'ncı basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, 7'nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4'üncü basamak üzerinden yapılıyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.
İSTANBUL'DA DÖRDÜNCÜ BASAMAK AZAMİ PRİM 3 BİN 149 TL
Ağustos itibarıyla İstanbul'da trafiğe yeni çıkan araç için (4'üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 olacak. Yine İstanbul'da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7'nci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde en fazla 1.732 lira ödeyecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin açıkladığı liste tavan fiyatları ifade ediyor.