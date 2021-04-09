Çalışma saatleri değişti! Pazartesi başlıyor... Koronavirüse karşı yeni önlem
Koronavirüs salgınında vaka artışı sürerken, ülke genelinde yeni bir tedbir daha alındı. Birçok banka 81 ildeki tüm şubelerinde çalışma saatlerini değiştirdi. İşte banka banka güncel çalışma saatleri...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı bankalar ülke genelinde yeni bir tedbir alındı. Şu ana kadar İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti ve müşterilerine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İşte bankaların yeni çalışma saatleri...
İŞ BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."