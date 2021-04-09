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Çalışma saatleri değişti! Pazartesi başlıyor... Koronavirüse karşı yeni önlem

Koronavirüs salgınında vaka artışı sürerken, ülke genelinde yeni bir tedbir daha alındı. Birçok banka 81 ildeki tüm şubelerinde çalışma saatlerini değiştirdi. İşte banka banka güncel çalışma saatleri...

09.04.2021 17:16 - Son Güncelleme: 09.04.2021 17:16
Çalışma saatleri değişti! Pazartesi başlıyor... Koronavirüse karşı yeni önlem

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı bankalar ülke genelinde yeni bir tedbir alındı. Şu ana kadar İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti ve müşterilerine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İşte bankaların yeni çalışma saatleri...

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Çalışma saatleri değişti! Pazartesi başlıyor... Koronavirüse karşı yeni önlem

İŞ BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

Çalışma saatleri değişti! Pazartesi başlıyor... Koronavirüse karşı yeni önlem

GARANTİ BBVA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

Çalışma saatleri değişti! Pazartesi başlıyor... Koronavirüse karşı yeni önlem

YAPI KREDİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

Çalışma saatleri değişti! Pazartesi başlıyor... Koronavirüse karşı yeni önlem

QNB FİNANSBANK'TAN ÇALIŞMA SAATİ AÇIKLAMASI
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.