BİM 13 Nisan Salı 2021 aktüel kataloğu! BİM'de Ramazan'a özel dev indirimler sizi bekliyor!
Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar marketlerin Ramazan'a özel indirimlerini merak edip inceliyor. Bu noktada, merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Nisan 2021 yayınlanır yayınlanmaz incelenir oldu. Gündemde tüm illerden vatandaşlar Ramazan'da birbirinden güzel ürünlerin uygun fiyatla satışa sunulduğu aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. BİM'de Ramazan'ın ilk aktüel ürünleri 2 sayfa olarak tanıtıldı. İlk sayfada bakliyat ve kahvaltılık ürünler yer alırken ikinci sayfada ise temizlik ürünleri dikkat çekti. İşte güncel 13 Nisan BİM aktüel kataloğu…
Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel kataloğu 2 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu önceden incelenerek alacakların listesi yapılmak isteniyor. Elektronik ürünlerden televizyona, beyaz eşyadan bebek ürünlerine, gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok seçenek var. En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan BİM'in güncel aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor.
BİM 13 NİSAN SALI RAMAZAN AKTÜEL KATALOĞU!
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 79,90 TL
Finish Çamaşır Makine Koruyucu Calgon 1000 gr 19,90 TL
Finish Bulaşık Makine Temizleyici 200 ml 13,90 TL
Bingo Toz Al Sprey 750 ml 8,95 TL
Bingo Konsantre Yumuşatıcı 2×1440 ml 28,90 TL
Ecco Soft Peçete 200'lü 4,90 TL
Ecco Soft Tuvalet Kağıdı 19,90 TL
BİM 16 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU DA YAYINLANDI!
Dijitsu 55" Ultra HD Smart Tv 3.399 TL
Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 999 TL
Kumtel Cam Davlumbaz 299 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 419 TL
Overlok Makinesi 499 TL
Philips Powerlife Buharlı Ütü 269 TL
Fakir Atria Elektrikli Süpürge 599 TL
Relax Çelik Termos 69,90 TL
Schwartz 4 Dilimli Waffle Makinesi 229 TL
Kiwi Narenciye Sıkacağı 69,90 TL
4 Kapak Tek Çekmeceli Dolap 219 TL
Katlanır Masa 69,90 TL
Fakir Taraklı Saç Düzleştirici 179 TL
Schwartz Şarjlı Porofesyonel Saç Kesme Makinesi 139 TL
Tefal Baskül 99 TL
SGS Benzinli Ağaç Kesme Motoru 499 TL
SGS Sunta Kesme Makinesi 379 TL
SGS Darbeli Matkap 179 TL
SGS Zımpara Makinesi 279 TL