Bankalar atağa geçti, faizler patladı! 50.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
Banka mevduat faiz oranları uçuşa geçti! 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Bankalar arasında mevduat faizi rekabeti hız kazanırken parasını bankada tutanlara müjdeli haber geldi. Bu noktada gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, güncel faiz oranlarını merak edip araştırmaya başladı. Peki Nisan 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 50.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar? 50 bin lira ne kadar faiz getirir, repo getirisi ne kadar? İşte tüm detaylar...
Dikkat faizler değişti! Merkez Bankası tarafından vadeli repo ihale faiz oranının açıklanmasından sonra detaylar belli oldu. Bankada parası olanlar için bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı öğrenmek istiyor.Haberimizde bu gidişatla alakalı tüm ayrıntıları veriyoruz. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.