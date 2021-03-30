Çalışma hayatında flaş iki reform! Uzaktan çalışma yasallaşıyor! Kısmi çalışanlara yeni haklar!
Koronavirüs döneminde çalışma hayatına yerleşen iki konu yasalarla destekleniyor. Ekonomi Reform Paketi kapsamında çalışma hayatında iki önemli değişiklik gündeme gelecek. Uzaktan çalışma yasal zeminle desteklenirken kısmi çalışanlara da önemli haklar verilecek. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları yazdı.
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Uzaktan çalışma ya da daha anlaşılır olması bakımından evden çalışma şu anda Türkiye'de birçok şirket tarafından uygulanıyor. Bu şekilde hem şirketlerin maliyetleri düşüyor hem de salgının yayılması önleniyor. Ancak uzaktan çalışmanın detayları işçi işveren hakları burada önem kazanıyor. Bu yüzden yeni dönemde bununla ilgili bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyuluyor. Fakat şu anda uygulamanın yaygın olması sebebiyle bir yönetmelik de çıkartıldı. Şimdi onun detaylarına bakalım.