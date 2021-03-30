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Çalışma hayatında flaş iki reform! Uzaktan çalışma yasallaşıyor! Kısmi çalışanlara yeni haklar!

Koronavirüs döneminde çalışma hayatına yerleşen iki konu yasalarla destekleniyor. Ekonomi Reform Paketi kapsamında çalışma hayatında iki önemli değişiklik gündeme gelecek. Uzaktan çalışma yasal zeminle desteklenirken kısmi çalışanlara da önemli haklar verilecek. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları yazdı.

30.03.2021 11:05 - Son Güncelleme: 30.03.2021 11:05
Çalışma hayatında flaş iki reform! Uzaktan çalışma yasallaşıyor! Kısmi çalışanlara yeni haklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi'nde çok sayıda devrim niteliğinde değişiklik yar aldı. Bu değişikliklerin uygulanma takvimleri de geçtiğimiz Salı günü açıklandı.

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Çalışma hayatında flaş iki reform! Uzaktan çalışma yasallaşıyor! Kısmi çalışanlara yeni haklar!

Büyük çoğunluğu bu yıl sonuna kadar tamamlanacak olan reformlar finanstan, vergiye, çalışma hayatından sigortaya hemen her alanda yenilikleri hayatımıza getirecek.

Çalışma hayatında flaş iki reform! Uzaktan çalışma yasallaşıyor! Kısmi çalışanlara yeni haklar!

Pakette yer alan çalışma hayatıyla ilgili konuların arasında özellikle uzaktan çalışma ve kısmi çalışma konuları dikkat çekiyor. Özellikle pandemi döneminde hayatımıza giren bu kavramların yasal bir zemine oturtulması bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Çalışma hayatında flaş iki reform! Uzaktan çalışma yasallaşıyor! Kısmi çalışanlara yeni haklar!

EVDEN ÇALIŞIYORUZ
Uzaktan çalışma ya da daha anlaşılır olması bakımından evden çalışma şu anda Türkiye'de birçok şirket tarafından uygulanıyor. Bu şekilde hem şirketlerin maliyetleri düşüyor hem de salgının yayılması önleniyor. Ancak uzaktan çalışmanın detayları işçi işveren hakları burada önem kazanıyor. Bu yüzden yeni dönemde bununla ilgili bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyuluyor. Fakat şu anda uygulamanın yaygın olması sebebiyle bir yönetmelik de çıkartıldı. Şimdi onun detaylarına bakalım.

Çalışma hayatında flaş iki reform! Uzaktan çalışma yasallaşıyor! Kısmi çalışanlara yeni haklar!

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?
*İş Kanunu 14. Maddede tarif edilen uzaktan çalışanlar

*Personeliyle uzakta çalışma ve çağrı üzerine sözleşme yapan işverenler