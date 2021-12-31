2022’de 10 bin 99 TL hesaplara yatacak! Zam gelecek! İşçi, memur milyonları kapsıyor! Yeni yılda %21.91 artış...

Asgari ücret zammının hemen ardından diğer ücretlerde şekillenmeye başladı. Özellikle çalışan kesim zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. 2022 asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrası birçok kalemde ücret artışları netleşmiş oldu. 2022 yılı itibarı ile geçerli olacak zamlı ücretlerden biri de kıdem tazminatı tavanı. Kıdem tazminatının tavanı geçtiğimiz Temmuz ayında 8 bin 284 lira 51 kuruşa yükselmişti. Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla bir kez daha yükselecek. Enflasyon tahminine göre artış yüzde 21.91 olursa kıdem tazminatında yeni tavan 10 bin 99 lira olacak. İşte kıdem tazminatına ilişkin tüm merak edilenler!