2022'de 10 bin 99 TL hesaplara yatacak! Zam gelecek! İşçi, memur milyonları kapsıyor! Yeni yılda %21.91 artış...
Yeni yılda %21.91 artış... Milyonlarca çalışan için geçerli. Ödeme miktarı artacak. Yeni yılı bekleyen avantajlı olacak. Ocak ayı itibarı ile hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu çalışanlarının maaşlarında ciddi bir artış yaşanacak. Yeni maaş miktarı ile ilgili rakamlar netleşmeye başladı. Maaşlara yapılacak zam ödenen diğer ücretlerin de artmasını sebep olacak. Kıdem tazminatı ödemelerinde tavan ücrete de zam yapılacak. İşte 2022 kıdem tazminatı ücretleri hakkında detaylı bilgiler...
Asgari ücret zammının hemen ardından diğer ücretlerde şekillenmeye başladı. Özellikle çalışan kesim zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. 2022 asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrası birçok kalemde ücret artışları netleşmiş oldu. 2022 yılı itibarı ile geçerli olacak zamlı ücretlerden biri de kıdem tazminatı tavanı. Kıdem tazminatının tavanı geçtiğimiz Temmuz ayında 8 bin 284 lira 51 kuruşa yükselmişti. Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla bir kez daha yükselecek. Enflasyon tahminine göre artış yüzde 21.91 olursa kıdem tazminatında yeni tavan 10 bin 99 lira olacak. İşte kıdem tazminatına ilişkin tüm merak edilenler!
1 Ocak itibarıyla milyonlarca çalışanın ve emeklinin alacağı ücretlerde önemli artışlar olacak. Bu artışlar aynı zamanda çalışanın sigortası niteliğindeki kıdem tazminatını da yukarı çekecek.
Asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yüzde 50.5'lik artışla brüt 5 bin 4 liraya, net 4 bin 253 liraya çıkacak. Artan ücret aynı zamanda en düşük (taban) kıdem tazminatını da belirliyor. Kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretlinin yani en düşük maaşlı işçinin kıdemi, ocaktan itibaren 5 bin 4 liralık brüte göre hesaplanacak.
GÜNCELLEME PERİYODU
Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve ocak-temmuz olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor. Şu anda kıdemin tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş.
TAVAN NE OLACAK?
Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla bir kez daha yükselecek. Enflasyon tahminine göre artış yüzde 21.91 olursa kıdem tazminatında yeni tavan 10 bin 99 lira olacak.