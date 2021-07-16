Çalışanlar mest oldu! Peş peşe açıklandı! Temmuz’dan itibaren son dakika zam geldi! Artık 8.284 TL ödenecek

TÜİK'in açıklamış bulunduğu Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından, memur ve emeklilere yapılacak zam seviyesi da belli oldu. Bu zam seviyesinın belirlenmesiyle eş güdümlü milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı tavan fiyatı da belirlendi. Temmuz ve Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavan fiyatı ile siz de alacağınız rakamı hesaplayabilirsiniz. Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.