Çalışanlar dikkat! Eğer geç kalırsanız işsizlik maaşı kesiliyor!
Milyonlarca çalışan türlü sebeplerle işsiz kalabilir. İşsiz kalan bir kişinin işsizlik maaşı alabilmesi için ilk olarak İŞKUR'a başvurması gerekiyor. E-devlet üzerinden de hızlı başvuru yapılabiliyor. Eğer başvuruda geç kalınırsa işsizlik parası alınabilecek süre düşüyor.
İşsiz kalan bir kişinin ilk yapması gereken İŞKUR'a başvurmak. İşsizlik maaşı için E Devlet üzerinden başvuru hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Başvurudaki gecikme işsizlik parası alınabilecek süreyi düşürebiliyor.
İşsiz kalan bir kişi bir an önce İŞKUR sistemine kaydolmalı ve hem işsizlik maaşı başvurusunu hızlıca yapıp hem de açık işleri oluşturacağı profille takip etmeli. Bu sayede yeniden iş bulması ya da kendine yeni meslek kapıları açması mümkün olabilecektir.
Milliyet'ten Cem Kılıç'ın ilgili yazısı şöyle; İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkündür. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR'a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir.
E Devlet üzerinden İŞKUR sistemine erişilebileceği gibi www.iskur.gov.tr adresinden de işsizlik parasına başvuru yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır.
ÖDENEK SÜRESİ VAR
İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor. Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor.