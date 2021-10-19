Altın fiyatları patladı! Altın yatırımcıları ve satış yapanlar dikkat! Süreç tepetaklak oldu! 22-14 ve 18 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

"EN GÜVENİLİR KAPI, ALTIN"

Bir diğer kuyumcu Şerafettin Uğur ise, son zamanların en itimat edilir yatırım kapısının altın olduğuna ilgi çekti. Bitcoin gibi coin para birimlerinde bir anda çöküşlerin gerçekleşebileceğine de vurgu yapan Uğur, "Son 2-3 günden beri dolarla birlikte altın fiyatları da çok yükseldi. Vatandaşların alım kuvveti yok, şu anda çok zor şartlardayız.

Biz de birikimimizi altına yatıralım dedik. Böyle giderse altın daha da yükselecek. Daha evvelce bitcoine yatırım yapıp kazandım fakat bitcoinde sıkıntılar olunca bozdurmak mecburiyetinde kaldım ve yeniden altına yöneldim. Şu an en itimat edilir kapının altın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.