Altın fiyatları son durum! 10 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel rakamlar
Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 213,50 liradan tamamladı. Altının onsu ise uluslararası piyasalarda dün saat 18.15 itibarıyla 1.211,25 dolardan işlem görüyor. Güncel altın fiyatarı ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 10 Kasım altın fiyatları...
10 Kasım 2018 Cumartesi, 09:42:33 Güncelleme: 10:15:47
Altın fiyatları son durum! 10 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel rakamlar
Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 212,30 liraya kadar gerileyen gram altın, haftayı 213,50 liradan tamamladı.Dünkü kapanışta çeyrek altın 348,00 lira, Cumhuriyet altını 1.427,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 213,50 liradan işlem gördü. İşte 10 Kasım güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son durum! 10 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel rakamlar
Altın fiyatları son durum! 10 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel rakamlar
Altın fiyatları son durum! 10 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel rakamlar
Altın fiyatları son durum! 10 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel rakamlar
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