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Haberler Ekonomi Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama: 1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi

Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama: 1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi

Çalışan ve çalışmayan herkesi çok yakından ilgilendiren açıklamalara esnasında bir kereye mahsus olarak herkese müracaat yapma hallerinde 600 TL ödeme olacağına dair sansasyonel açıklamalar geliyor. Başvuru süreçleri aile çalışma ve sosyal hizmetler merkezleri üzerinden gelecek. Devlet kanadından doğum yardım para ödemeleri verilecek. Doğum yardımı olarak da bilinen doğum parası 2015 yılının Mayıs ayından itibaren her yeni doğan çocuk için annelere ödenen bir yardımdır. Bir kereye mahsus olan ödemeyi alabilmek için annenin Türk vatandaşı ya da mavi kartlı olması gerekir. Annenin sağ olmaması durumunda ise aynı şartlar babada aranır.

02.08.2021 09:15 - Son Güncelleme: 02.08.2021 09:15
Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama: 1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi

Çalışan ve çalışmayan herkesi çok yakından ilgilendiren açıklamalara esnasında bir kereye mahsus olarak herkese müracaat yapma hallerinde 600 TL ödeme olacağına dair sansasyonel açıklamalar geliyor. Başvuru süreçleri aile çalışma ve sosyal hizmetler merkezleri üzerinden gelecek. Devlet kanadından doğum yardım para ödemeleri verilecek.

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Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama: 1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi

Bakanlık doğrultusundan gelen destek ödemelerine bakılacak bulunduğu vakit ilk doğumlar esnasında 300, ikinci doğum esnasında 400 ve üçüncü doğum amacıyla 600 TL ödeme verilebilecek.

Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama: 1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi

Çocuk yardım ödemeleri ile alakalı detaylar netlik kazanmaya başladı.Devlet doğrultusundan karşılıksız bir şekilde verilebilecek olan ödemeler esnasında dilekçe hazırlanarak SGK kapsamında müracaat gerçekleştirmek gerekir.

Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama: 1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi

Verilen ödemeler 300 ila 600 TL arasında farklılık göstermeye devam ediyor.

Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama: 1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi

Aileler dört ay süresince rapor parası ile birlikte hamilelik durumlarından kaynaklı 4 aylık süreçte işe gidemediği amacıyla sigorta doğrultusundan brüt tutar verilmesinden kaynaklı ödemeler yapılıyor.