Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama: 1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi

Çalışan ve çalışmayan herkesi çok yakından ilgilendiren açıklamalara esnasında bir kereye mahsus olarak herkese müracaat yapma hallerinde 600 TL ödeme olacağına dair sansasyonel açıklamalar geliyor. Başvuru süreçleri aile çalışma ve sosyal hizmetler merkezleri üzerinden gelecek. Devlet kanadından doğum yardım para ödemeleri verilecek.