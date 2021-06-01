Altın fiyatları şaka gibi ama gerçek! Altın fiyatları son dakika rekora koşuyor! Çeyrek kendi rekorunu ilk kez kırdı! Tam tamına…
Rekor üstüne rekor...Aktüel olarak değişen altın maliyetleri, döviz kurlarından etkileniyor. Düğün sezonun açılmasıyla işlenmiş armağanlık altın maliyetleri de çoğalışa geçerken; yatırım emeliyle alınan gram ve çeyrekte yükselişe geçti. Altın fiyatlarında yukarı doğru bir ivme yaşanıyor. Altın fiyatları canlı takip ekranı (gram, çeyrek, yarım ve tam) Altın fiyatları son dakika gelişmeleri bireyler tarafından araştırılıyor. Altın piyasaları Mayıs ayında oldukça hızlı bir şekilde yükseldi ve 1900 dolar seviyesini aştı. Bu noktada, piyasanın kısa vadeli bir geri çekilme nedeniyle olması çok muhtemel, ancak gördüğünüz gibi, haftalık grafikte büyük bir bayrak çektim, bu yüzden 1850 dolar seviyesine yakın bir yerde çok fazla alıcı bekliyorum. bu pazara geri dönüyor
Milyonlarca vatandaşın, 'yatırım' denilince akıllarına ilk gelen ürünlerden biri olan altın rekora doğru koşuyor. Altın fiyatlarını görenler ise "Fiyatlar şaka gibi ama gerçek!" yorumunda bulunuyor. Çeyrek adeta kendi rekorunu kırarken, fiyatları ise şok sebebi oldu. Yaza girerken, enflasyonun en azından yıl sonuna kadar yükselmeye devam etmesi gerektiğinden, geri çekilmeleri potansiyel bir satın alma fırsatı olarak görülüyor. Altın fiyatları ne kadar oldu 30 Mayıs? Altın fiyatları canlı takip ekranı (gram, çeyrek, yarım ve tam) Altın fiyatları son dakika gelişmeleri bireyler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında yukarı doğru bir ivme yaşanıyor.
Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?
Altın piyasaları Mayıs ayında oldukça hızlı bir şekilde yükseldi ve 1900 dolar seviyesini aştı. Bu noktada, piyasanın kısa vadeli bir geri çekilme nedeniyle olması çok muhtemel, ancak gördüğünüz gibi, haftalık grafikte büyük bir bayrak çektim, bu yüzden 1850 dolar seviyesine yakın bir yerde çok fazla alıcı bekliyorum. bu pazara geri dönüyor.
1850 dolar seviyesine geri çekilebilirsek, düşüş trendi çizgisine dayanarak çok sayıda insanın dahil olmaya istekli olacağını tahmin ediyorum. 50 haftalık EMA, 1800 dolar seviyesinin etrafında oturuyor ve daha yükseğe eğiliyor. Değeri ne olursa olsun, yükseliş bayrağı kabaca 2400 dolara bir hareket için ölçüyor, ancak açıkçası bu bir gecede olacak bir şey değil.