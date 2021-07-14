Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kurban Bayramı tatilini uzatmak için...
Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak duyurdu. Yani arife günü olan pazartesi yarım gün daha tatile dahil edilirken, 15 ve 16 Temmuz tarihleri tatille birleştirilmedi. Ancak 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatilini birleştirenler 11 gün tatil yapabilecek. 16 Temmuz ve 19 Temmuz'da izinli sayılmanın iki yolu bulunuyor. İşte detaylar...
14.07.2021 08:56
- Son Güncelleme: 14.07.2021 08:56
Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, haftaya ise Kurban Bayramı. Ulusal bayram ve genel tatil günü olmayan günlerin tamamlanması ile birlikte uzun bir tatile ulaşılabiliyor.
Kimi sektörlerde ulusal bayram ve genel tatil günleri yoğunluğun arttığı, daha fazla çalışılan günler olmakla birlikte, kimi sektörlerde yoğunluk azaldığı için blok tatiller yapılabiliyor.
Arada kalan günlerde izinli sayılmanın ise temelde iki yolu bulunuyor. Bunlardan biri telafi çalışması diğeri ise yıllık izin kullanımı.
TELAFİ ÇALIŞMASI
Bayramda tatil yapan işçiler, bayram tatillerinin önlerinde veya sonlarında bulunan günleri de tatillerine eklemek ve bayramı uzun bir dinlenme dönemine çevirmek istemekteler.
Milliyet'in haberine göre telafi çalışmasında işveren ulusal bayram ile hafta tatili arasındaki yarım, bir, bir buçuk işgününü tatil edebilmekte bunun karşılığında işçilerin diğer haftalarda günlük çalışmalarının üzerinde çalışmalarını talep edebilmektedir.