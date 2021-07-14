Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kurban Bayramı tatilini uzatmak için...

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak duyurdu. Yani arife günü olan pazartesi yarım gün daha tatile dahil edilirken, 15 ve 16 Temmuz tarihleri tatille birleştirilmedi. Ancak 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatilini birleştirenler 11 gün tatil yapabilecek. 16 Temmuz ve 19 Temmuz'da izinli sayılmanın iki yolu bulunuyor. İşte detaylar...

14.07.2021 08:56 - Son Güncelleme: 14.07.2021 08:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





