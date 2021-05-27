Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İstifa edecekler için önemli detay! 12 ay içerisinde başvurmak gerekiyor…

İstifalarda tazminat alınmadığı sadece kovulma durumunda olduğu düşüncesi yer alsa da aslında doğru olan oldukça farklıdır. İşverenin işten çıkarmadığı, çalışanın kendi isteği ile istifa ettiği bazı durumlarda da tazminat alınabiliyor. Kıdem tazminatı olarak adlandırılan bu detaytan tüm çalışanlar her koşulda yararlanamıyor bazı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. Peki hangi sebeple ayrılmalarda kıdem tazminatından yararlanılabilir?