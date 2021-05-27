Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İstifa edecekler için önemli detay! 12 ay içerisinde başvurmak gerekiyor…
Milyonlarca çalışan kişiyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı, işinden istifa etmek isteyenler bazı önemli noktaları kaçırıyor ve hakları olan parayı almıyor. İş Kanunu'nda belirtilen detaylara göre sadece işten çıkarılırken değil istifa edenler de bu parayı alabiliyor, yalnız 12 ay içerisinde başvurmak gerekiyor. Evlilik, askerlik, emeklilik işten ayrılırken hangi sebeple istifa edildiği de bu noktada önem taşıyor. Kıdem tazminatı olarak adlandırılan bu parayı almak için gereken detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
Milyonlarca çalışan kişiyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı, işinden istifa etmek isteyenler bazı önemli noktaları kaçırıyor ve hakları olan parayı almıyor. İş Kanunu'nda belirtilen detaylara göre sadece işten çıkarılırken değil istifa edenler de bu parayı alabiliyor, yalnız 12 ay içerisinde başvurmak gerekiyor. Evlilik, askerlik, emeklilik işten ayrılırken hangi sebeple istifa edildiği de bu noktada önem taşıyor. Kıdem tazminatı olarak adlandırılan bu parayı almak için gereken detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
İstifalarda tazminat alınmadığı sadece kovulma durumunda olduğu düşüncesi yer alsa da aslında doğru olan oldukça farklıdır. İşverenin işten çıkarmadığı, çalışanın kendi isteği ile istifa ettiği bazı durumlarda da tazminat alınabiliyor. Kıdem tazminatı olarak adlandırılan bu detaytan tüm çalışanlar her koşulda yararlanamıyor bazı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. Peki hangi sebeple ayrılmalarda kıdem tazminatından yararlanılabilir?
8 Eylül 1999 tarihi
Emeklilik hakkıyla istifa ise en çok kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanlar istifa ederek de işyerinden kıdem tazminatını alabiliyor. Burada ise işe giriş tarihi önemli. 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran tazminata hak kazanıyor.
SGK'dan alınan yazı
Bir başka deyişle yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların iki farklı emekli seçeneği bulunuyor. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi.
Evlilik halinde 1 yıl içinde
Kadın işçilerin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödeniyor. Bu haktan yararlanılabilmesi için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması ve feshin gerekçesinin 'evlilik' olduğunun açıkça belirtilmesi şart. Hamilelik veya doğum sebebine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılıyor. Yani tazminat ödenmiyor.