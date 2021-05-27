Erken emeklilik için bunlara dikkat! Borçlanma yolu ile erken emekli olabilirsiniz! 5 yıl geriye dönük vergi indirimi…

Milyonlarca kişinin hayali bir gün emekli olmaktır ve bu hayaline bir an önce kavuşmayı isteyenlerin bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. İşe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartları en önemli detaylar olsa da kadınlar ve erkekler borçlanma yolu ile erken emekli olabiliyor. Kadınlar doğum borçlanması erkekler ise askerlik borçlanması ile bunu yapabiliyor. 5 yıl geriye dönük vergi indiriminden yararlanmak da mümkün. Konuya dair merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.