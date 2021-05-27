Erken emeklilik için bunlara dikkat! Borçlanma yolu ile erken emekli olabilirsiniz! 5 yıl geriye dönük vergi indirimi…
Milyonlarca kişinin hayali bir gün emekli olmaktır ve bu hayaline bir an önce kavuşmayı isteyenlerin bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. İşe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartları en önemli detaylar olsa da kadınlar ve erkekler borçlanma yolu ile erken emekli olabiliyor. Kadınlar doğum borçlanması erkekler ise askerlik borçlanması ile bunu yapabiliyor. 5 yıl geriye dönük vergi indiriminden yararlanmak da mümkün. Konuya dair merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.
Milyonlarca kişinin hayali bir gün emekli olmaktır ve bu hayaline bir an önce kavuşmayı isteyenlerin bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. İşe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartları en önemli detaylar olsa da kadınlar ve erkekler borçlanma yolu ile erken emekli olabiliyor. Kadınlar doğum borçlanması erkekler ise askerlik borçlanması ile bunu yapabiliyor. 5 yıl geriye dönük vergi indiriminden yararlanmak da mümkün. Konuya dair merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.
Uzun yıllar çalışma hayatında olan vatandaşlar ne zaman emekli olacağını merak ederken bir yandan da erken emekliliğin yıllarını araştırıyor. Borçlanma ile daha erken emekli olabilen vatandaşlar bazı şartlara sahip olmalı. Prim günlerini dolduranlar, emeklilik yaş şartını tamamlayanlar askerlik ve doğum borçlanmasında nasıl bir vergi avantajından da faydalanabiliyor. İşte erken emeklilikte borçlanma ve vergi indirimi konularına dair merak edilen tüm bilgiler…
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca boşta geçen bazı sürelerin emekliliğe sayılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanma yapılabiliyor. En fazla askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapılıyor. Uzun ve kısa dönem er ve erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreler için askerlik borçlanması yapılabiliyor.
2021 yılında borçlanma yapanlar günlük 38.16 TL ile 286.20 TL arasında değişen tutarda prim ödeyecekler. En düşük kazanç üzerinden borçlanma yapanlar 540 günlük askerlik borçlanması için 2021 yılında 20.606.40 TL prim ödeyecek. 18 ay askerlik için en yüksek kazanç üzerinden borçlanma yapanlar ise 154.548 TL ödeme yapacaklar.