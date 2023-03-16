1.600 TL ödeyene SGK’dan ONAY MÜHRÜ! 25,26,27,28 yıl evli kalan EV HANIMLARINA emeklilik imkanı! 5.500, 6.250, 7.650 TL MAAŞ İÇİN 7.200 PRİM...

25 yıl evli kalan kişiler için emeklilik imkanı duyuruldu. Sadece 2 formülle ev hanımları da emekli aylığı alabilecek. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi bulunmuyor. İşte 25 yıl evli kalana emeklilik şartları ve tüm detaylar...