1.600 TL ödeyene SGK'dan ONAY MÜHRÜ! 25,26,27,28 yıl evli kalan EV HANIMLARINA emeklilik imkanı! 5.500, 6.250, 7.650 TL MAAŞ İÇİN 7.200 PRİM...
25 yıl evli kalana emeklilik imkanı! Çalışmayan anneye, eşe emeklilik geleceği hazırlamak isteyenler için fırsat kapısı aralandı. Türkiye'de belli şartları yerine getiren herkes emekli olabilir. Bu fırsat kapısı özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarını doğrudan ilgilendiren bu sistem büyük bir kolaylık sağlıyor. İşte 25 yıl evli kalana emeklilik şartları.
25 yıl evli kalan kişiler için emeklilik imkanı duyuruldu. Sadece 2 formülle ev hanımları da emekli aylığı alabilecek. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi bulunmuyor. İşte 25 yıl evli kalana emeklilik şartları ve tüm detaylar...
AYLIK TUTAR 3.202 TL
İsteğe bağlı sigorta prim oranı, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. Buna göre 2023 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık asgari prim tutarı 3.202,56 TL'dir.
-18 yaşını dolduran,
-5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
-Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
-Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük veya yaşlılık aylığı almayanlar,
isteğe bağlı sigortalı olabilmektedir.