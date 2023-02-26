Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT'li 4A 4B 4C'li herkese ikramiye... SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme!

Türkiye'de yaklaşık 14 milyon emeklinin merakla beklediği konulardan birisi ikramiye ödemeleri oldu. Emekli maaşlarına ilave olarak ödenen bu ikramiyeler, emeklilere bayram öncesi ek bir kazanç sağlıyor. İki bayram öncesi SSK Bağ-Kur emeklilerinin hesabına 1.100 TL yatırılacak. Ramazan ayı için geri sayım devam ederken emekliler ikramiyelerin ödeme tarihlerini merak etti. Bu kapsamda milyonlarca kişi ikramiye ödemeleriyle ilgili yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, ödemeler ne zaman hesaplarda olacak? İşte merak edilen detaylar.