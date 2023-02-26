Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT'li 4A 4B 4C'li herkese ikramiye... SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme!
SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT'li 4A 4B 4C herkese ikramiye... Bayram ikramiyesi Türkiye'de emekli olan kişilere, maaşlara ilave olarak ödenen bir tür ek ödemedir. Emekli ikramiyesi, bir defalık ödeme şeklinde yapılır ve emeklilik hakkı kazanıldığı tarihten itibaren bayram önceleri hesaplara yatırılıyor. Öte yandan bu ödemeler emekliye ek bir kazanç sağlamaktadır. Bayram öncesi milyonlarca kişiye tam 1.100 TL'lik ikramiye ödemesi yapılmaktadır.
26.02.2023 13:33 - Son Güncelleme: 26.02.2023 13:34
Türkiye'de yaklaşık 14 milyon emeklinin merakla beklediği konulardan birisi ikramiye ödemeleri oldu. Emekli maaşlarına ilave olarak ödenen bu ikramiyeler, emeklilere bayram öncesi ek bir kazanç sağlıyor. İki bayram öncesi SSK Bağ-Kur emeklilerinin hesabına 1.100 TL yatırılacak. Ramazan ayı için geri sayım devam ederken emekliler ikramiyelerin ödeme tarihlerini merak etti. Bu kapsamda milyonlarca kişi ikramiye ödemeleriyle ilgili yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, ödemeler ne zaman hesaplarda olacak? İşte merak edilen detaylar.
İKİ BAYRAM İKRAMİYESİ GELİYOR
Emeklisi Nisan ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL olacak.