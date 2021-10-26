Çalışan, çalışmayan, öğrenciler, çocuklu aileler dikkat! Tüm İstanbulkart kullananları ilgilendiriyor! 3 gün sonra bedava olacak!

Çalışan, çalışmayan, öğrenciler, çocuklu aileler tüm İstanbulkart sahibi olan vatandaşlar yararlanabilecek. 29 Ekim'in yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca istanbullu toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. 29 Ekim ülkemizde resmi tatil olduğundan okullar kapalı olacak çalışanlar da izinli sayılacak. Dolayısıyla 29 Ekim İstanbul'da vatandaşlar dışarı çıkmak için can atıyor. Toplu taşıma kullananlar 29 Ekim'de vapurların, metro ve metrobüslerin, İETT otobüslerinin bedava mı değil mi öğrenmek istiyor.