Çalışan, çalışmayan, öğrenciler, çocuklu aileler dikkat! Tüm İstanbulkart kullananları ilgilendiriyor! 3 gün sonra bedava olacak!
İstanbulkart kullananlar için müjdeli haber duyuruldu. İstanbulkartı olan milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu. Ulaşım fiyatlarının artmasıyla birlikte ücretsiz kullanım olan günler iple çekiliyor. Vatandaşlar ulaşımın bedava olduğu günler İstanbul'u gezmek için can atıyor. Her yıl aynı tarihte İstanbul'daki tüm toplu taşımalar yaş ayırt edilmeksizin ücretsiz oluyor. Tüm çalışanlar, gençler, yaşlılar, öğrenciler ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. 29 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olup olmadığı hakkında en net bilgil İETT açıklamasıyla haberimizde yer alıyor.
Çalışan, çalışmayan, öğrenciler, çocuklu aileler tüm İstanbulkart sahibi olan vatandaşlar yararlanabilecek. 29 Ekim'in yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca istanbullu toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. 29 Ekim ülkemizde resmi tatil olduğundan okullar kapalı olacak çalışanlar da izinli sayılacak. Dolayısıyla 29 Ekim İstanbul'da vatandaşlar dışarı çıkmak için can atıyor. Toplu taşıma kullananlar 29 Ekim'de vapurların, metro ve metrobüslerin, İETT otobüslerinin bedava mı değil mi öğrenmek istiyor.
İstanbulkart kullanan herkesin gözü bu açıklamada. İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarını kullananlar 29 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyorlar.